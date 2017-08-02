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Дибала не видит себя в «Барселоне»

2 августа 2017, 09:34
10

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не готов переходить в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo. 23-летний аргентинец не видит своей роли в нынешнем составе каталонцев, даже с учетом возможной продажи Неймара в «ПСЖ».

Известно, что в «Барселоне» рассматривают Дибалу как одного из главных претендентов на замену Неймару. Туринцы могут отпустить аргентинца, если каталонцы предложат за него 120 миллионов евро.

Действующий контракт Дибала с «Ювентусом» рассчитан до середины 2022 года.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Италия. Серия А Трансферы Барселона Ювентус Дибала Пауло
Комментарии (10)
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Garrincha58
1501657340
Неймара закрыли в каталонской клетке да и сам он по видимому не очень то хочет от туда вылетать,а ПСЖ остался с носом Барса вовремя под суетилась с судебными тяжбами,окно закроется и Неймар останется по крайней мере еще до зимы,а может и надолго и Дибале там делать нечего
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Avatar 2
1501657903
Неймар играет в Барсе
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maxzyan
1501661830
Правильно видит. У него будет гораздо больше шансов побороться за Золотой мяч в составе Ювентуса, чем в составе Барсы, так как он всё равно будет в тени Месси как в свои лучшие годы Иньеста и Хави .
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Almazovich
1501663450
Успехов Дибале! -Он играет на своем месте!
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hevbn 28
1501664411
Я прекрасно его понимаю ,да и в сборной у Пауло скорей всего не будет шансов себя проявить пока Лео не перестанет за нее играть, потому ,что их стиль игры похож, думаю "двум медведям в одной берлоге не ужиться" хоть даже один из них пока еще "медвежонок".
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Приус
1501666113
Пауло очень органичен в Юве, это его команда.
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Jackson88
1501671914
красавчик, лучше в Реал пусть переходит)
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dok66
1501686805
Нечего ему там делать ! Он прав .
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АнтонзаЮве
1501759377
после того как он забил Барсе 2 гола и выбил её не только с помощью проблем в защите у Барсы - он осознал что он там будет очередной Погба...Он уже имеет идеальное взаимопонимание с Игуаном которое для него лучше чем неопределённое с Месси...Да не судите меня но на сегодняшний день Месси по сравнению с Роналду сегодня лузер...Это моё субъективное мнение и может я ошибаюсь...Но Дибала думает уберите Месси(смену поколений лучше проводить вовремя!...) и тогда я перейду...Да вот беда - в Месси даже никто денег не хочет вкладывать...
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