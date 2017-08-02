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    Дибала не видит себя в «Барселоне»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не готов переходить в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo. 23-летний аргентинец не видит своей роли в нынешнем составе каталонцев, даже с учетом возможной продажи Неймара в «ПСЖ».

    Известно, что в «Барселоне» рассматривают Дибалу как одного из главных претендентов на замену Неймару. Туринцы могут отпустить аргентинца, если каталонцы предложат за него 120 миллионов евро.

    Действующий контракт Дибала с «Ювентусом» рассчитан до середины 2022 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2017 09:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 3 августа 2017, 14:22

      после того как он забил Барсе 2 гола и выбил её не только с помощью проблем в защите у Барсы - он осознал что он там будет очередной Погба...Он уже имеет идеальное взаимопонимание с Игуаном которое для него лучше чем неопределённое с Месси...Да не судите меня но на сегодняшний день Месси по сравнению с Роналду сегодня лузер...Это моё субъективное мнение и может я ошибаюсь...Но Дибала думает уберите Месси(смену поколений лучше проводить вовремя!...) и тогда я перейду...Да вот беда - в Месси даже никто денег не хочет вкладывать...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 августа 2017, 18:13

      Нечего ему там делать ! Он прав .

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      Рейтинг: +128

      Jackson88 2 августа 2017, 14:05

      красавчик, лучше в Реал пусть переходит)

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      Рейтинг: +5444

      Приус 2 августа 2017, 12:28

      Пауло очень органичен в Юве, это его команда.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 августа 2017, 12:00

      Я прекрасно его понимаю ,да и в сборной у Пауло скорей всего не будет шансов себя проявить пока Лео не перестанет за нее играть, потому ,что их стиль игры похож, думаю "двум медведям в одной берлоге не ужиться" хоть даже один из них пока еще "медвежонок".

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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 2 августа 2017, 11:44

      Успехов Дибале! -Он играет на своем месте!

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      Рейтинг: +36

      maxzyan 2 августа 2017, 11:17

      Правильно видит. У него будет гораздо больше шансов побороться за Золотой мяч в составе Ювентуса, чем в составе Барсы, так как он всё равно будет в тени Месси как в свои лучшие годы Иньеста и Хави .

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 2 августа 2017, 10:11

      Неймар играет в Барсе

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 августа 2017, 10:02

      Неймара закрыли в каталонской клетке да и сам он по видимому не очень то хочет от туда вылетать,а ПСЖ остался с носом Барса вовремя под суетилась с судебными тяжбами,окно закроется и Неймар останется по крайней мере еще до зимы,а может и надолго и Дибале там делать нечего

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