Дибала не видит себя в «Барселоне»

после того как он забил Барсе 2 гола и выбил её не только с помощью проблем в защите у Барсы - он осознал что он там будет очередной Погба...Он уже имеет идеальное взаимопонимание с Игуаном которое для него лучше чем неопределённое с Месси...Да не судите меня но на сегодняшний день Месси по сравнению с Роналду сегодня лузер...Это моё субъективное мнение и может я ошибаюсь...Но Дибала думает уберите Месси(смену поколений лучше проводить вовремя!...) и тогда я перейду...Да вот беда - в Месси даже никто денег не хочет вкладывать...
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не готов переходить в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo. 23-летний аргентинец не видит своей роли в нынешнем составе каталонцев, даже с учетом возможной продажи Неймара в «ПСЖ».
Известно, что в «Барселоне» рассматривают Дибалу как одного из главных претендентов на замену Неймару. Туринцы могут отпустить аргентинца, если каталонцы предложат за него 120 миллионов евро.
Действующий контракт Дибала с «Ювентусом» рассчитан до середины 2022 года.