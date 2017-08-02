Дибала не видит себя в «Барселоне»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не готов переходить в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo. 23-летний аргентинец не видит своей роли в нынешнем составе каталонцев, даже с учетом возможной продажи Неймара в «ПСЖ».

Известно, что в «Барселоне» рассматривают Дибалу как одного из главных претендентов на замену Неймару. Туринцы могут отпустить аргентинца, если каталонцы предложат за него 120 миллионов евро.

Действующий контракт Дибала с «Ювентусом» рассчитан до середины 2022 года.