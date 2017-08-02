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    ЦСКА примет АЕК в ответном матче квалификации Лиги чемпионов

    В среду, 2 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА будет принимать АЕК. Армейцы в выездной встрече обеспечили себе комфортное преимущество – 2:0. Но футболисты столичного клуба не намерены расслабляться перед этой игрой.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – АЕК. Начало в 20:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2017 19:15
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 августа 2017, 22:00

      опять игра на энергосбережение ? в следующей стадии далеко не аек будет...

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 августа 2017, 21:53

      С победой!Отскочили кони.Второй гол был забит правильно.Поражает когда судьи плечо с рукой путают,а чистую руку в упор не видят.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 августа 2017, 21:36

      У нападающих не получилось, пришлось Бибрасу бежать в даль далёкую к чужим воротам и подставить своё тело бренное!!... Полегчало!!...

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 августа 2017, 20:48

      В пол ноги.Надеюсь во втором проснутся.

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 2 августа 2017, 20:32

      Похоже там игра на выбивание! коней пытаются подковать!

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 2 августа 2017, 20:07

      Накатите ЦСКА АЕКУ,что ухали с позором!ЦСКА 4-0 АЕК!!!

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 2 августа 2017, 20:00

      2:0 и армейцы ждут более серьёзного соперника в следующем раунде...удачи.

      2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 2 августа 2017, 19:54

      Крупная победа!!!
      Поставил на ТБ )))

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 2 августа 2017, 19:53

      Вот за что я люблю еврокубки, так это за то что адекватные болельщики всех Российских клубов искренне желают удачи любому другому Российскому клубу независимо от привязанностей!!!
      ЦСКА и все остальные Наши - вперёд!!!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 августа 2017, 19:52

      Должны победить !

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