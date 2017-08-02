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ЦСКА примет АЕК в ответном матче квалификации Лиги чемпионов

2 августа 2017, 19:15
36

В среду, 2 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА будет принимать АЕК. Армейцы в выездной встрече обеспечили себе комфортное преимущество – 2:0. Но футболисты столичного клуба не намерены расслабляться перед этой игрой.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – АЕК. Начало в 20:00, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА АЕК
Комментарии (36)
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Cubinec1989
1501653996
даешь три очка!)
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Одинокий волк Маквейд
1501654086
Желаю всем российским клубам успешно выполнить свои задачи и пополнить копилку коэффицентов УЕФА
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Приус
1501654727
На этом этапе потерь быть не должно, все по силам, главное, чтобы фортуна была с нами.
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СШГЭС
1501654957
Расклады у наших хорошие, Краснодару только придется напрягаться за первую игру в пол-ноги, но, уверен, они справятся.
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1501655105
ждем победы!
Ответить
isa361
1501655604
Будем болеть за армейцев сегодня!
Ответить
Бугимен
1501656015
Удачи ЦСКА,а Акинфееву без рекордов!
Ответить
SunRomeS
1501661580
Удачи всем нашим командам!!!!
Ответить
maxzyan
1501661837
удачи парни !!!
Ответить
kaa-71
1501664151
Удачи нашим клубам в еврокубках
Ответить
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