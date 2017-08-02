ЦСКА примет АЕК в ответном матче квалификации Лиги чемпионов

В среду, 2 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА будет принимать АЕК. Армейцы в выездной встрече обеспечили себе комфортное преимущество – 2:0. Но футболисты столичного клуба не намерены расслабляться перед этой игрой.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – АЕК. Начало в 20:00, не пропустите!

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы