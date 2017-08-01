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    Дибала может отказаться от перехода в «Барселону»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может отказаться от продолжения карьеры в «Барселоне». Ранее сообщалось, что сине-гранатовые рассматривают аргентинца в качестве потенциальной замены Неймару, который может перейти в «ПСЖ».

    Теперь же СМИ утверждают, что каталонцы не связывались с окружением футболиста, так как не уверены в его полном желании выступать за «блауграну».

    Кроме того, считается, что сам Дибала также не понимает, какая роль ему будет отведена в случае перехода в каталонскую команду. По всей видимости, он не является прямой заменой Неймару, поскольку его стиль более схож с Месси, а на то, чтобы заменить своего более титулованного соотечественника в атаке «Барселоны» у него нет никаких шансов.

    При этом, между «Ювентусом» и Дибалой имеется устное соглашение, что форвард может перейти в стан сине-гранатовых за 120 миллионов евро.

    Однако, похоже, сам игрок может отказаться от подобного развития событий.

    Источник: Football Italia

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    01.08.2017 17:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 2 августа 2017, 04:50

      правильно мыслит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 августа 2017, 20:12

      правильно и делает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 1 августа 2017, 18:19

      Значит будет решать сам

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