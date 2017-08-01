Дибала может отказаться от перехода в «Барселону»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может отказаться от продолжения карьеры в «Барселоне». Ранее сообщалось, что сине-гранатовые рассматривают аргентинца в качестве потенциальной замены Неймару, который может перейти в «ПСЖ».

Теперь же СМИ утверждают, что каталонцы не связывались с окружением футболиста, так как не уверены в его полном желании выступать за «блауграну».

Кроме того, считается, что сам Дибала также не понимает, какая роль ему будет отведена в случае перехода в каталонскую команду. По всей видимости, он не является прямой заменой Неймару, поскольку его стиль более схож с Месси, а на то, чтобы заменить своего более титулованного соотечественника в атаке «Барселоны» у него нет никаких шансов.

При этом, между «Ювентусом» и Дибалой имеется устное соглашение, что форвард может перейти в стан сине-гранатовых за 120 миллионов евро.

Однако, похоже, сам игрок может отказаться от подобного развития событий.