Щенников: «Мотивация в ответной игре с АЕКом? Выход в следующий раунд»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников заявил, что игроков армейцев не нужно будет лишний раз мотивировать на ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом. По его словам, счет первого матча (2:0) нельзя назвать комфортным, поэтому красно-синим нужна уверенная победа над афинским клубом.

– Первый матч на выезде вы выиграли со счетом 2:0. Это комфортное преимущество. Как искать мотивацию?

– Она одна: выходить в следующий раунд. Счет не назову комфортным, надо пройти дальше, играть уверенно и одолеть АЕК.

– Сейчас в Москве жарко, в Афинах была такая же погода. Тяжело в таком режиме играть?

– Сил хватает. Мы привыкли к такому графику. А жаркая погода для всех одинаковая. Нет проблем.

– Какое впечатление произвел АЕК? Может ли он преподнести сюрпризы в ответном матче, как думаете?

– Это очень сильная команда. Был непростой матч. У нас еще будет теория, и мы разберем соперника подробнее. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Встреча ЦСКА – АЕК состоится в среду, 2 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.