Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Щенников: «Мотивация в ответной игре с АЕКом? Выход в следующий раунд»

    Защитник ЦСКА Георгий Щенников заявил, что игроков армейцев не нужно будет лишний раз мотивировать на ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом. По его словам, счет первого матча (2:0) нельзя назвать комфортным, поэтому красно-синим нужна уверенная победа над афинским клубом.

    – Первый матч на выезде вы выиграли со счетом 2:0. Это комфортное преимущество. Как искать мотивацию?

    – Она одна: выходить в следующий раунд. Счет не назову комфортным, надо пройти дальше, играть уверенно и одолеть АЕК.

    – Сейчас в Москве жарко, в Афинах была такая же погода. Тяжело в таком режиме играть?

    – Сил хватает. Мы привыкли к такому графику. А жаркая погода для всех одинаковая. Нет проблем.

    – Какое впечатление произвел АЕК? Может ли он преподнести сюрпризы в ответном матче, как думаете?

    – Это очень сильная команда. Был непростой матч. У нас еще будет теория, и мы разберем соперника подробнее. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

    Встреча ЦСКА – АЕК состоится в среду, 2 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2017 17:09
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 1 августа 2017, 23:22

      удачи вам...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 августа 2017, 18:56

      Удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 августа 2017, 18:39

      Мотивация (от лат. movere) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость...
      Поэтому для команды мотивацией должна быть не меньше чем победа в ЛЧ, а не выход в следующую стадию.... Тем более силы после СКА сэкономленные есть....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 1 августа 2017, 18:12

      На интервью Жоры (очередное проговаривание обязательных банальностей) отписывают питерцы.. хм)
      Удачи и Вам, джентельмены, в евротуре! Коэф. нужен!!!
      Что ни говори, а уровень легионеров, идущих в наш чемпионат, определяюще зависит от участия клуба в ЛЧ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 августа 2017, 18:12

      Удачи ЦСКА!!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11