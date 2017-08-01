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  • Щенников: «Мотивация в ответной игре с АЕКом? Выход в следующий раунд»

Щенников: «Мотивация в ответной игре с АЕКом? Выход в следующий раунд»

1 августа 2017, 17:09
7

Защитник ЦСКА Георгий Щенников заявил, что игроков армейцев не нужно будет лишний раз мотивировать на ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом. По его словам, счет первого матча (2:0) нельзя назвать комфортным, поэтому красно-синим нужна уверенная победа над афинским клубом.

– Первый матч на выезде вы выиграли со счетом 2:0. Это комфортное преимущество. Как искать мотивацию?

– Она одна: выходить в следующий раунд. Счет не назову комфортным, надо пройти дальше, играть уверенно и одолеть АЕК.

– Сейчас в Москве жарко, в Афинах была такая же погода. Тяжело в таком режиме играть?

– Сил хватает. Мы привыкли к такому графику. А жаркая погода для всех одинаковая. Нет проблем.

– Какое впечатление произвел АЕК? Может ли он преподнести сюрпризы в ответном матче, как думаете?

– Это очень сильная команда. Был непростой матч. У нас еще будет теория, и мы разберем соперника подробнее. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Встреча ЦСКА – АЕК состоится в среду, 2 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА АЕК Щенников Георгий
Комментарии (7)
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VIPded
1501600326
Удачи ЦСКА!!!
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DEFENDER114
1501600328
На интервью Жоры (очередное проговаривание обязательных банальностей) отписывают питерцы.. хм) Удачи и Вам, джентельмены, в евротуре! Коэф. нужен!!! Что ни говори, а уровень легионеров, идущих в наш чемпионат, определяюще зависит от участия клуба в ЛЧ
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insider_retro
1501601984
Мотивация (от лат. movere) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость... Поэтому для команды мотивацией должна быть не меньше чем победа в ЛЧ, а не выход в следующую стадию.... Тем более силы после СКА сэкономленные есть....
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Serjoga
1501602980
Удачи!
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vovan55
1501618923
удачи вам...
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