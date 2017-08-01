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  • Каррера: «Той усталости, о которой говорили после Суперкубка, сейчас уже нет»

Каррера: «Той усталости, о которой говорили после Суперкубка, сейчас уже нет»

1 августа 2017, 10:06
45

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил действия своих футболистов в матче третьего тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0). По его словам, восстановившийся Денис Глушаков провел достойную игру. Это же относится и к остальным футболистом красно-белых, принявших участие в этом матче.

После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

– Как оцените действия Глушакова?

– Хорошо. Как и всей команды. Вообще не люблю разбирать футболистов индивидуально. Денис восстановился, достойно работал на тренировках и, думаю, провел неплохую встречу.

– Ментальная усталость футболистов, на которую вы обращали внимание прежде, постепенно уходит?

– Да. Той усталости, о которой мы говорили после Суперкубка в матче с «Динамо», сейчас нет. 120 минут забирают очень много энергии, кому бы что ни казалось. Там нам действительно пришлось очень тяжело.

– Все чаще на поле появляется Тимофеев. Каковы его шансы потеснить кого-то из основы?

– Тимо – футболист «Спартака». Когда он мне нужен, то играет. То же самое касается и всех остальных.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Тимофеев Артем Каррера Массимо
Комментарии (45)
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семёнычев
1501572976
Когда беседуют люди через переводчика, а потом ещё один из них интерпретирует слова другого как хочет, то возникает недоумение.... Ну, действительно, усталость от Суперкубка больше не будет сказываться на Спартаке... Будет усталость от других матчей... Например с Зенитом, от Краснодара...
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Приус
1501573589
Не был бы так уверен, разбегались только к концу первого тайма, да и то не все, Глушаков и Самедов тяжеловаты.
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СШГЭС
1501573741
В Питере силы пригодятся, но впереди почти неделя.
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Сибирь за Спартак
1501574034
Сейчас пересмотрел игру в записи и мне понравилось еще больше.
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Пастырь
1501576077
Игра понравилась, но настораживает то, что кроме Промеса все были тяжеловаты. Он один бежал назад и вступал в отбор. Остальные возвращались прогулочным шагом. Во втором тайме почему-то забегали быстрее.
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