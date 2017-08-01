Каррера: «Той усталости, о которой говорили после Суперкубка, сейчас уже нет»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил действия своих футболистов в матче третьего тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0). По его словам, восстановившийся Денис Глушаков провел достойную игру. Это же относится и к остальным футболистом красно-белых, принявших участие в этом матче.

После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

– Как оцените действия Глушакова?

– Хорошо. Как и всей команды. Вообще не люблю разбирать футболистов индивидуально. Денис восстановился, достойно работал на тренировках и, думаю, провел неплохую встречу.

– Ментальная усталость футболистов, на которую вы обращали внимание прежде, постепенно уходит?

– Да. Той усталости, о которой мы говорили после Суперкубка в матче с «Динамо», сейчас нет. 120 минут забирают очень много энергии, кому бы что ни казалось. Там нам действительно пришлось очень тяжело.

– Все чаще на поле появляется Тимофеев. Каковы его шансы потеснить кого-то из основы?

– Тимо – футболист «Спартака». Когда он мне нужен, то играет. То же самое касается и всех остальных.