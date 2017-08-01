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    Каррера: «Той усталости, о которой говорили после Суперкубка, сейчас уже нет»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил действия своих футболистов в матче третьего тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0). По его словам, восстановившийся Денис Глушаков провел достойную игру. Это же относится и к остальным футболистом красно-белых, принявших участие в этом матче.

    После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

    – Как оцените действия Глушакова?

    – Хорошо. Как и всей команды. Вообще не люблю разбирать футболистов индивидуально. Денис восстановился, достойно работал на тренировках и, думаю, провел неплохую встречу.

    – Ментальная усталость футболистов, на которую вы обращали внимание прежде, постепенно уходит?

    – Да. Той усталости, о которой мы говорили после Суперкубка в матче с «Динамо», сейчас нет. 120 минут забирают очень много энергии, кому бы что ни казалось. Там нам действительно пришлось очень тяжело.

    – Все чаще на поле появляется Тимофеев. Каковы его шансы потеснить кого-то из основы?

    – Тимо – футболист «Спартака». Когда он мне нужен, то играет. То же самое касается и всех остальных.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2017 10:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 1 августа 2017, 11:27

      Игра понравилась, но настораживает то, что кроме Промеса все были тяжеловаты. Он один бежал назад и вступал в отбор. Остальные возвращались прогулочным шагом. Во втором тайме почему-то забегали быстрее.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Пастырь 1 августа 2017, 18:23

      Во втором двигались лучше, чем в первом, а не наоборот. Вот, что радует.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 1 августа 2017, 10:53

      Сейчас пересмотрел игру в записи и мне понравилось еще больше.

      5
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Сибирь за Спартак 1 августа 2017, 10:57

      Жаль, что еще три очка не прибавилось.

      8
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      Рейтинг: +427

      policepnz > 3a zenit 1 августа 2017, 15:21

      надеюсь ЗЕнит будет разорван и унижен ЗЕ Луишем) 0:3

      1
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 1 августа 2017, 10:49

      В Питере силы пригодятся, но впереди почти неделя.

      6
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      Рейтинг: +5444

      Приус 1 августа 2017, 10:46

      Не был бы так уверен, разбегались только к концу первого тайма, да и то не все, Глушаков и Самедов тяжеловаты.

      6
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 1 августа 2017, 10:36

      Когда беседуют люди через переводчика, а потом ещё один из них интерпретирует слова другого как хочет, то возникает недоумение....
      Ну, действительно, усталость от Суперкубка больше не будет сказываться на Спартаке... Будет усталость от других матчей... Например с Зенитом, от Краснодара...

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