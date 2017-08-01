Егоров: «Бесспорный одиннадцатиметровый на Зе Луише»

Заместитель руководителя департамента судейства РФС Александр Егоров разобрал спорные эпизоды первого тайма матча третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Краснодар».

Напомним, что главный судья матча Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) оставил без внимания конфликт хавбека хозяев Фернандо и полузащитника гостей Юрия Газинского. Кроме того, арбитр назначил пенальти после нарушения капитана «быков» Андреаса Гранквиста на спартаковце Зе Луише.

– В моменте с падением Фернандо арбитр принял абсолютно правильное решение, не остановив перспективную атаку. Никакого фола не было. Газинский шел в сторону спартаковца, но бразилец сам наскочил на него. Лапочкину также давал информацию резервный судья.

– Что скажете о назначенном пенальти?

– Бесспорный одиннадцатиметровый. Реакция игроков подтвердила правильность решения. Даже комментировать нечего. Сергей находился в идеальной позиции.