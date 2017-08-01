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    Егоров: «Бесспорный одиннадцатиметровый на Зе Луише»

    Заместитель руководителя департамента судейства РФС Александр Егоров разобрал спорные эпизоды первого тайма матча третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак»«Краснодар».

    Напомним, что главный судья матча Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) оставил без внимания конфликт хавбека хозяев Фернандо и полузащитника гостей Юрия Газинского. Кроме того, арбитр назначил пенальти после нарушения капитана «быков» Андреаса Гранквиста на спартаковце Зе Луише.

    – В моменте с падением Фернандо арбитр принял абсолютно правильное решение, не остановив перспективную атаку. Никакого фола не было. Газинский шел в сторону спартаковца, но бразилец сам наскочил на него. Лапочкину также давал информацию резервный судья.

    – Что скажете о назначенном пенальти?

    – Бесспорный одиннадцатиметровый. Реакция игроков подтвердила правильность решения. Даже комментировать нечего. Сергей находился в идеальной позиции.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    01.08.2017 06:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +37

      раптор62 1 августа 2017, 10:24

      посмотрите какой пенальти дали на дзагоеве
      просто жесть чистая симуляция

      0
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 1 августа 2017, 10:10

      Цыгана на вас нет, он бы вам дал - бесспорный...

      3
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 1 августа 2017, 08:46

      Зе контакт конечно искал и падал излишне артистично, но отрицать,что удар Гранквиста по ноге был, нельзя.

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