Егоров: «Бесспорный одиннадцатиметровый на Зе Луише»

посмотрите какой пенальти дали на дзагоеве
просто жесть чистая симуляция
Заместитель руководителя департамента судейства РФС Александр Егоров разобрал спорные эпизоды первого тайма матча третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Краснодар».
Напомним, что главный судья матча Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) оставил без внимания конфликт хавбека хозяев Фернандо и полузащитника гостей Юрия Газинского. Кроме того, арбитр назначил пенальти после нарушения капитана «быков» Андреаса Гранквиста на спартаковце Зе Луише.
– В моменте с падением Фернандо арбитр принял абсолютно правильное решение, не остановив перспективную атаку. Никакого фола не было. Газинский шел в сторону спартаковца, но бразилец сам наскочил на него. Лапочкину также давал информацию резервный судья.
– Что скажете о назначенном пенальти?
– Бесспорный одиннадцатиметровый. Реакция игроков подтвердила правильность решения. Даже комментировать нечего. Сергей находился в идеальной позиции.