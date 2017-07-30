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  • РФПЛ. «Амкар» проиграл «Ростову» и не забивает уже более 270 минут

РФПЛ. «Амкар» проиграл «Ростову» и не забивает уже более 270 минут

30 июля 2017, 16:56
11

В матче третьего тура РФПЛ в Перми встретились «Амкар» и «Ростов». Минимальная победа досталась подопечным Леонида Кучука, единственный мяч забил Александр Зуев.

Для южан эта виктория стала первой в сезоне, а пермяки терпят третье поражение подряд и третий же матч кряду не забивают.

Чемпионат России. РФПЛ. 3-й тур

Амкар (Пермь) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Зуев, 66.

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов (Костюков, 69), Гиголаев (Баланович, 74), Гол, Прокофьев, Бодул (Гасилин, 80).

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Мевля, Ингасон, Устинов, Гацкан, Калачев (Маер, 76), Юсупов, Зуев (Байрамян, 67), Дядюн (Шомуродов, 88).

Предупреждения: Гол, 90+3 – Юсупов, 81.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Ростов
Комментарии (11)
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a-rakhmatov
1501423182
Браво Ростов!!!......и без Бердыева уже можем побеждать))))
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андрей андреев
1501423197
Байрамян как всегда в никуда,а Могилевец и Муса не играют(((
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Serg919
1501423305
Что-то амкару тяжковато на старте
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Одинокий волк Маквейд
1501423586
Амкар грустное впечатление оставил.
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Приус
1501423916
Первый удар по воротам на 61 минуте и игра без желания, такой нынче Амкар.
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СШГЭС
1501424160
Зуев трудовой гол забил, хотя больше ничем ни запомнился, Паршивлюк по прежнему проходной.
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Сибирь за Спартак
1501424350
Результат по делу, пермяки никакие, их может спасти, что они не одни такие.
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Svoysvoemubrat
1501424661
Лучшим на поле был судья.
Ответить
Ростов рулит.
1501425297
Ростовчан с победой ! Сегодня играли лучше чем первые две игры. Думаю всё наладится. Советы давать не буду кого куда. Байромяну только посоветую пораньше раставаться с мячом, играть в пас.
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xapaycm
1501427635
Ростов с Победой, начало положено! Думаю, что-что, а прописку в РФПЛ,то точно сохраним. Команда играет и это здорово! Пока выше Рубина ;-)
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