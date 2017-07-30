РФПЛ. «Амкар» проиграл «Ростову» и не забивает уже более 270 минут

В матче третьего тура РФПЛ в Перми встретились «Амкар» и «Ростов». Минимальная победа досталась подопечным Леонида Кучука, единственный мяч забил Александр Зуев.

Для южан эта виктория стала первой в сезоне, а пермяки терпят третье поражение подряд и третий же матч кряду не забивают.

Чемпионат России. РФПЛ. 3-й тур

Амкар (Пермь) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Зуев, 66.

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов (Костюков, 69), Гиголаев (Баланович, 74), Гол, Прокофьев, Бодул (Гасилин, 80).

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Мевля, Ингасон, Устинов, Гацкан, Калачев (Маер, 76), Юсупов, Зуев (Байрамян, 67), Дядюн (Шомуродов, 88).

Предупреждения: Гол, 90+3 – Юсупов, 81.

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