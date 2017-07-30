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Головин уверяет, что ЦСКА хватит сил на все турниры

30 июля 2017, 15:01
9

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин подвел итог матчу третьего тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:0). Попутно хавбек отметил, что для его команды не должно быть проблемой участие в нескольких соревнованиях.

«Игра получилась тяжелой из-за жаркой погоды. Не очень быстрое движение было, вяло играли как мы, так и Хабаровск. Много моментов не реализовали, но главное, что забили два мяча. Конечно, были ещe моменты, Тимур Жамалетдинов не забил, когда попал в Марио Фернандеса. Но мы играли по счету. 2:0 нас устраивало, по такой жаре важно было экономить силы на следующий матч, он уже скоро.

Я видел, что Понтус Вернблум в эпизоде с первым мячом прочитал передачу вратарю. Он очень хорошо сыграл в том моменте. Гол, можно сказать, на его счету. Могут ли Криштиану Роналду и Лионель Месси спать спокойно после такого паса пяткой от Понтуса? Думаю, сейчас уже нет!

Хватит ли сил на все турниры? Конечно. Мы не первый год так играем, понимаем, что игры очень часто, стараемся восстанавливаться. Для такого клуба, как ПФК ЦСКА, это не проблема», – заявил футболист.

Следующий матч армейцы проведут 2 августа – против греческого АЕКа в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Головин Александр
Комментарии (9)
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VITPO
1501418226
Хочется верить.
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andrey16351
1501419452
Как не печально ,но это мы уже слышали ... а потом наступает бокс ту бокс .... и вся команда умирает на поле после 20 ой минуты игры ....
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ПФК ЦСКА Моscow
1501422452
надеемся
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VikNMar
1501423560
ЦСКА лучше всех .......
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Бугимен
1501423635
Самое главное,что бы не было травм.А вот нащёт хватит сил на все турниры,есть сомнение.
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Сибирь за Спартак
1501425263
Парень, восстанавливаться в твои годы и Игнашевича, совсем не одно и то же.
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BarStep
1501427328
Читаю и думаю..., на хрена Гончаренко приглашали?, зарплату ему платят? Вон парню доплату сделать..., и все буде тип-топ... Не успеют опериться, и начинают болтать - то Дзюба, то Глушаков, то Кутепов, то вот еще один "недоросль" выискался...
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vovan55
1501446437
и что напали на парня...журналист спросил - он ответил...вроде все ясно... но по умничать так охота...
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fhnv
1501592444
чего вы там всё выстанавливаетесь ? на тренировке побегаете пару часов.на игре полтора часа...прям измученные стахановцы смотрю
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