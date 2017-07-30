Головин уверяет, что ЦСКА хватит сил на все турниры

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин подвел итог матчу третьего тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:0). Попутно хавбек отметил, что для его команды не должно быть проблемой участие в нескольких соревнованиях.

«Игра получилась тяжелой из-за жаркой погоды. Не очень быстрое движение было, вяло играли как мы, так и Хабаровск. Много моментов не реализовали, но главное, что забили два мяча. Конечно, были ещe моменты, Тимур Жамалетдинов не забил, когда попал в Марио Фернандеса. Но мы играли по счету. 2:0 нас устраивало, по такой жаре важно было экономить силы на следующий матч, он уже скоро.

Я видел, что Понтус Вернблум в эпизоде с первым мячом прочитал передачу вратарю. Он очень хорошо сыграл в том моменте. Гол, можно сказать, на его счету. Могут ли Криштиану Роналду и Лионель Месси спать спокойно после такого паса пяткой от Понтуса? Думаю, сейчас уже нет!

Хватит ли сил на все турниры? Конечно. Мы не первый год так играем, понимаем, что игры очень часто, стараемся восстанавливаться. Для такого клуба, как ПФК ЦСКА, это не проблема», – заявил футболист.

Следующий матч армейцы проведут 2 августа – против греческого АЕКа в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.