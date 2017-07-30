Трансфер Эрнани из «Зенита» в СПАЛ сорвался

В начале июля «Бомбардир» писал о переговорах СПАЛа с «Зенитом» по поводу аренды полузащитника Эрнани с правом выкупа.

Издание Gazza Mercato сообщило о том, что новичок Серии А выключился из борьбы за 23-летнего бразильца. Итальянский клуб посчитал цену на хавбека завышенной. О сумме, на которую рассчитывал петербургский клуб, не сообщается.

Эрнани перешел в «Зенит» в декабре 2016 года из «Атлетико Паранаэнсе» за 8 миллионов евро. Суммарно футболист провел 10 матчей за новый клуб, не отметившись результативными действиями. Ранее агент игрока сказал, что его клиент не видит себя в «Зените».