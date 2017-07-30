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Трансфер Эрнани из «Зенита» в СПАЛ сорвался

30 июля 2017, 00:39
8

В начале июля «Бомбардир» писал о переговорах СПАЛа с «Зенитом» по поводу аренды полузащитника Эрнани с правом выкупа.

Издание Gazza Mercato сообщило о том, что новичок Серии А выключился из борьбы за 23-летнего бразильца. Итальянский клуб посчитал цену на хавбека завышенной. О сумме, на которую рассчитывал петербургский клуб, не сообщается.

Эрнани перешел в «Зенит» в декабре 2016 года из «Атлетико Паранаэнсе» за 8 миллионов евро. Суммарно футболист провел 10 матчей за новый клуб, не отметившись результативными действиями. Ранее агент игрока сказал, что его клиент не видит себя в «Зените».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А СПАЛ Зенит Эрнани
Комментарии (8)
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кошмарик
1501367812
правильнее написать что Зенит теперь не видит Эрнани в составе
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Джой
1501373302
Я не знаю кто там с кем СПАЛ,но Эрнани нужно продавать.
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adekvat
1501387799
Бразильцев в ЦСКА.
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СОКОЛ САРАТОВ
1501394350
ПЕРЕПЛАТИЛИ КОНЕЧНО
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polt
1501394405
¿
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серега кашин
1501396646
с такой зарплатой мало кто возьмет
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paracetamol
1501404277
Эрнани неплохой парень, надо только его правильно использовать.
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