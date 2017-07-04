Руководство СПАЛа провело переговоры об аренде у «Зенита» Эрнани

а в прошлом году говорили что это второй Халк типа удар у него не слабее,в очередной раз втюхали Зениту хлам теперь надо избавляться
Полузащитник «Зенита» Эрнани может продолжить карьеру в СПАЛе. По информации источника, новичок Серии А планирует взять 23-летнего бразильца в аренду и уже провел переговоры с руководством петербургского клуба.
Ранее президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко заявил, что во время летнего трансферного окна команду могут покинуть 10 футболистов.
В прошедшем сезоне Эрнани провел за «Зенит» в РФПЛ восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.