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    Руководство СПАЛа провело переговоры об аренде у «Зенита» Эрнани

    Полузащитник «Зенита» Эрнани может продолжить карьеру в СПАЛе. По информации источника, новичок Серии А планирует взять 23-летнего бразильца в аренду и уже провел переговоры с руководством петербургского клуба.

    Ранее президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко заявил, что во время летнего трансферного окна команду могут покинуть 10 футболистов.

    В прошедшем сезоне Эрнани провел за «Зенит» в РФПЛ восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Football Italia

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    04.07.2017 20:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июля 2017, 21:06

      а в прошлом году говорили что это второй Халк типа удар у него не слабее,в очередной раз втюхали Зениту хлам теперь надо избавляться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 4 июля 2017, 21:03

      Сейчас Зенит играл товарищеский с Аустрией. Явно на Эрнани не расчитывают в команде. Поставили его в центр защиты?!?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 4 июля 2017, 20:41

      Хороший вариант

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 4 июля 2017, 20:39

      На вундеркинда оказался не похож.

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