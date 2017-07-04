«Зенит» во время летнего трансферного окна могут покинуть 10 футболистов

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что петербургскую команду во время летнего трансферного окна могут покинуть 10 футболистов.

Отметим, что ранее состав сине-бело-голубых пополнило семь новых игроков.

«Сейчас почти полный состав поехал на вторые сборы. Скорее всего, часть прямо со сборов уедет в аренду. Пока неясно, кого мы сможем продать до 1 сентября. Тем не менее, в этом направлении мы работаем весьма активно. Думаю, пять-шесть или даже 10 человек из состава покинут «Зенит», – сказал Фурсенко в эфире программы «Все на футбол».