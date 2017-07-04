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  • «Зенит» во время летнего трансферного окна могут покинуть 10 футболистов

«Зенит» во время летнего трансферного окна могут покинуть 10 футболистов

4 июля 2017, 20:14
34

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что петербургскую команду во время летнего трансферного окна могут покинуть 10 футболистов.

Отметим, что ранее состав сине-бело-голубых пополнило семь новых игроков.

«Сейчас почти полный состав поехал на вторые сборы. Скорее всего, часть прямо со сборов уедет в аренду. Пока неясно, кого мы сможем продать до 1 сентября. Тем не менее, в этом направлении мы работаем весьма активно. Думаю, пять-шесть или даже 10 человек из состава покинут «Зенит», – сказал Фурсенко в эфире программы «Все на футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (34)
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VSt
1499188625
Всех, оптом, на живой вес: "вали кулём, потом разберем".
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Aleksandr_1986_Spb_
1499188675
Причём подавляющее большинство продадут за меньшие деньги, чем покупали. Мак,Молло, Эрнани больше сидели на лавке, чем играли
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1bear
1499189087
...а что вы хотели:пришел новый тренер–строит новую команду–посмотрим,что получится–интересно!...
Ответить
insider_retro
1499190298
Кого будут отстёгивать - старых, дешёвых, иностранцев, ненужных и т.п.?... Кто на отбраковке главный - тренер, Сарсания или руководство?... Одни вопросы, ответы потом будут в одной информационной строке....
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Garrincha58
1499191217
да можно смело убирать из команды первый состав Зенита в матче с Аустрией кроме Нобоа и Ивановича,остальные просто шлак особенно Дзюба и Кокорин, Мак, Эрнани,Маурисио,Лодыгин,а Молло и Цаллагов в глубокий запас
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xColaz
1499192985
Дзюбу первого выгоняйте. Поменяйте его на Аршавина и сошлите в Казахстан
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Челнинец
1499193303
а мне кажется все кто играли в первом тайме кроме Нобоа, все на вылет, проверяли их как раз кто тянет а кто нет!
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ufos73
1499193441
Помню, давненько, когда играл в Фифу, так же делал, приходил в новый клуб, и почти всю команду менял... Интересно у Фурсетки какая версия ФИФЫ? )))))
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raritet
1499197977
Вот времена то наступили- команду меняют почти целиком. Бедный Луческу пострадал из-за такой неустойчивости курса корабля, теперь Манчини будет как-то выкарабкиваться . Я так понимаю , чтобы команда действительно заработала как команда нужно не менее 3-4 лет совместной работы, а тут вчера только набрали команду разных людей говорящих на разных языках , а сегодня от них уже требуется стать чемпионами и прочее. Даже в маленьких комбо-составах музыканты долго наигрывают свой неповторимый стиль , в течении одного джем -сейшена невозможно сразу все уловить и сыграть сразу на пластинку. Даже не вериться , что еще несколько дней и неизвестный мне по составу Зенит сможет хотя бы удерживаться в 5 лидеров.
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ARSENAL TULA
1499207876
Любой из них в других командах РФПЛ будет на ведущих позициях
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