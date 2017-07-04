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    «Зенит» во время летнего трансферного окна могут покинуть 10 футболистов

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что петербургскую команду во время летнего трансферного окна могут покинуть 10 футболистов.

    Отметим, что ранее состав сине-бело-голубых пополнило семь новых игроков.

    «Сейчас почти полный состав поехал на вторые сборы. Скорее всего, часть прямо со сборов уедет в аренду. Пока неясно, кого мы сможем продать до 1 сентября. Тем не менее, в этом направлении мы работаем весьма активно. Думаю, пять-шесть или даже 10 человек из состава покинут «Зенит», – сказал Фурсенко в эфире программы «Все на футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2017 20:14
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 5 июля 2017, 13:22

      не видать опять лиги чемпионов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 5 июля 2017, 12:59

      И после такой пертурбации "Зенит" собирается стать чемпионом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 июля 2017, 11:26

      Команда с знаменитой повестью,многие там не заиграют по понятным причинам-зачем играть,если итак заплатят?)

      Ф,С-все ворье собралось в руководство,только генерального РФС не хватает господина К и все малина в сборе!)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 5 июля 2017, 10:18

      Зато Зенит-2 как усилится!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 10:12

      У многих сейчас в Зените шило в заднице.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 июля 2017, 01:53

      Маурисио, Эрнани, Мак, Смольников, Джоржевич, Новосельцев, Лодыгин, Цаллагов, Молло ... Кокорин(?)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      l.andreasXXX > Zubo 5 июля 2017, 07:22

      Вычеркни из списка Смольникова и Лодыгина,а вместо них добавь братьев Кержаковых и может быть Нету

      0
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      ...
      Рейтинг: +75

      тоширо > Zubo 5 июля 2017, 08:39

      молло и цалагова обратно в крылья можно))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > тоширо 5 июля 2017, 14:44

      Можно, через год мы не против. После выхода в вышку :)

      0
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 5 июля 2017, 01:37

      Любой из них в других командах РФПЛ будет на ведущих позициях

      3
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      Рейтинг: +4024

      raritet 4 июля 2017, 22:52

      Вот времена то наступили- команду меняют почти целиком. Бедный Луческу пострадал из-за такой неустойчивости курса корабля, теперь Манчини будет как-то выкарабкиваться . Я так понимаю , чтобы команда действительно заработала как команда нужно не менее 3-4 лет совместной работы, а тут вчера только набрали команду разных людей говорящих на разных языках , а сегодня от них уже требуется стать чемпионами и прочее. Даже в маленьких комбо-составах музыканты долго наигрывают свой неповторимый стиль , в течении одного джем -сейшена невозможно сразу все уловить и сыграть сразу на пластинку. Даже не вериться , что еще несколько дней и неизвестный мне по составу Зенит сможет хотя бы удерживаться в 5 лидеров.

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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar > raritet 5 июля 2017, 06:49

      каждого игрока-профессионала берут под конкретную задачу конкретного тренера. если он свою задачу не выполняет или не соответствует видениям нового руководства, вполне логично,что от игрока избавляются,дабы не платить миллионы за так.

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 4 июля 2017, 22:33

      да, циган набрал слишком много шлака.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 июля 2017, 21:37

      Помню, давненько, когда играл в Фифу, так же делал, приходил в новый клуб, и почти всю команду менял... Интересно у Фурсетки какая версия ФИФЫ? )))))

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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar > ufos73 5 июля 2017, 06:45

      хочет Аршавина вернуть, 2009 скорее всего..

      2
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      Рейтинг: +8

      l.andreasXXX > Pablo Aimar 5 июля 2017, 07:24

      Было бы неплохо вернуть Шаву и Халка. Надеюсь Фурсенко обращение болельщиков читал или хотя бы проглядел... Жалко только что Аршавин в Европе уже за Кайрат заиграт в еврокубках. Так что смысл возвращения пока не улавливается.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > l.andreasXXX 5 июля 2017, 09:39

      Вот пусть болелы бомжей и скинуться на покупку и ЗП Халку )))

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