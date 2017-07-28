Агент: «Эрнани не видит себя в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Эрнани близок к уходу из петербургского клуба. Об этом сообщил агент 23-летнего бразильца Лука Витторини.

«Эрнани не видит себя в «Зените». К игроку проявляют активный интерес несколько клубов чемпионата Турции. Назвать, какие именно, я не могу, потому что трансферы любят тишину. Могу лишь сказать, что клубы будут выступать в еврокубках в следующем сезоне.

Мы не рассматриваем вариант аренды, только полноценный трансфер», — сказал Витторини.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Эрнани провел восемь матчей, в которых получил две желтые карточки.