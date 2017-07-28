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Агент: «Эрнани не видит себя в «Зените»

28 июля 2017, 15:43
13

Полузащитник «Зенита» Эрнани близок к уходу из петербургского клуба. Об этом сообщил агент 23-летнего бразильца Лука Витторини.

«Эрнани не видит себя в «Зените». К игроку проявляют активный интерес несколько клубов чемпионата Турции. Назвать, какие именно, я не могу, потому что трансферы любят тишину. Могу лишь сказать, что клубы будут выступать в еврокубках в следующем сезоне.

Мы не рассматриваем вариант аренды, только полноценный трансфер», — сказал Витторини.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Эрнани провел восемь матчей, в которых получил две желтые карточки.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Эрнани
Комментарии (13)
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xLINDAx
1501248613
А начинал с нескольких весьма неплохих матчей..не пошло..
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neveldomha
1501249038
Я его в и в первом то матче не увидел в Зените, а что уж про сейчас говорить
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Stavropolets
1501249404
Аргентинцы приходят, бразильцы уходят
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Ванечка
1501250297
Такой же шлак, как Юсупов, Рязанцев и им подобные. Пусть уходит, лично я нисколько не пожалею.
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insider_retro
1501251089
Это его не видят в команде.... Не показал себя....
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порт
1501251697
Счастливого плавания.
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VSt
1501251930
Надо срочно сдавать в Турцию, пока не передумали. Парень хороший для Турции, там пригодится.
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acer2003
1501254978
Зенит,похоже, тоже его не видит...
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qwera 1969
1501259490
Пускай с собой заберет Нету, Ивановича, Ерохина и Кокорина....
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shinnik
1501262716
Полноценный трансхер.. В Трансильванию...
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