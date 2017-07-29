Бышовец: «Дзюба в «Локомотиве»? Это похоже на «утку»

Экс-главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Не знаю, чем этот переход может быть обоснован, это игрок основного состава «Зенита». Это похоже на «утку». А если кто травму получит в питерском клубе? Плюс надо поддерживать конкуренцию. Да и незачем усиливать конкурента… Не думаю, что этот переход реален», — сказал заслуженный тренер СССР.

Ранее ситуацию прокомментировал экс-игрок «Зенита» Вячеслав Булавин.