Булавин: «На месте Дзюбы я бы перешел в «Локомотив»

Экс-защитник «Зенита» и сборной СССР Вячеслав Булавин прокомментировал вариант перехода Артема Дзюбы в «Локомотив» на правах аренды.

«Впервые слышу об этой возможности. Но такое решение должен принимать сам игрок. Если Артем Дзюба решил не сидеть на скамеечке, а играть, то это его право. Все-таки он является кандидатом в сборную России. А если он хочет стать основным игроком сборной, то ему нужно играть, проявлять себя. В «Зените» у него, наверное, постоянного места в основе не будет.

На месте Дзюбы я бы перешел в «Локомотив». «Железнодорожники» небогаты нападающими, так что в этой команде Артем будет иметь постоянную игровую практику. И по игре он больше подходит «Локомотиву», тактическому рисунку Семина, нежели Манчини.

Не думаю, что у Дзюбы сложный характер, просто он прямолинейный человек — что у него в голове, то и на языке. Может, тренерам сложно сразу найти к нему подход, но с коллективом проблем быть не должно», — сказал Булавин.

28-летний Дзюба перешел в «Зенит» в июле 2015 года из «Спартака».