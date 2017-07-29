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Булавин: «На месте Дзюбы я бы перешел в «Локомотив»

29 июля 2017, 20:50
8

Экс-защитник «Зенита» и сборной СССР Вячеслав Булавин прокомментировал вариант перехода Артема Дзюбы в «Локомотив» на правах аренды.

«Впервые слышу об этой возможности. Но такое решение должен принимать сам игрок. Если Артем Дзюба решил не сидеть на скамеечке, а играть, то это его право. Все-таки он является кандидатом в сборную России. А если он хочет стать основным игроком сборной, то ему нужно играть, проявлять себя. В «Зените» у него, наверное, постоянного места в основе не будет.

На месте Дзюбы я бы перешел в «Локомотив». «Железнодорожники» небогаты нападающими, так что в этой команде Артем будет иметь постоянную игровую практику. И по игре он больше подходит «Локомотиву», тактическому рисунку Семина, нежели Манчини.

Не думаю, что у Дзюбы сложный характер, просто он прямолинейный человек — что у него в голове, то и на языке. Может, тренерам сложно сразу найти к нему подход, но с коллективом проблем быть не должно», — сказал Булавин.

28-летний Дзюба перешел в «Зенит» в июле 2015 года из «Спартака».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (8)
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Munez89
1501352591
Ари получил травму, сразу слух про Локо, что логично, если он поможет завоевать чемпионство надо переходить, вернее брать.Скоро ЧМ, если сидеть на лавке, Артем его пропустит, пусть переходит!)Полностью согласен с автором интервью
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paracetamol
1501356511
Началась травля Дзюбы. Кто следующий?
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val-berezko
1501356580
хороший парень,но баскетболист. Локомотив-да!
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APchelov
1501361547
Что в голове, то и на языке... Но судя по изречениям дзюбы, понимаешь, что в башке у него пустота
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