Дементьев: «Оценить происходящее на поле можно, лишь находясь на стадионе»

Спортивный журналист Кирилл Дементьев поделился мнением о новой практике в работе «Матч ТВ». Комментаторы телеканала иногда будут работать из студии.

«Любой комментатор вам скажет, что освещать игру с места событий лучше, чем из студии. Не случайно контракт с РФПЛ о показе матчей чемпионата России предусматривал условия, согласно которым матчи обязательно должны комментироваться с места событий.

И это было правильно, на мой взгляд, поскольку объективно оценить происходящее на поле можно, лишь находясь на стадионе, а не глядя в маленький монитор со стороной 5 сантиметров.

Ну и плюс неформальное общение с футболистами перед матчем давало пищу уму, делая комментатора более подкованным в плане подачи материала. Я был во многих городах, когда работал на матчах РФПЛ, и могу сказать, что знания о российском футболе росли в геометрической прогрессии. И мне это было полезно.

Могу вспомнить случай, когда на первых трансляциях РФПЛ было всего четыре камеры. И если ты работал из студии, мяч в кадр попросту иногда не попадал. Сами понимаете, как работать, когда происходит такое! Сейчас подобного, конечно, не случается. Тем не менее, был вот такой забавный случай», – сказал Дементьев.