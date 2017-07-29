Прядкин – об изменениях на «Матч ТВ»: «Комментатор должен находиться на месте события»

Глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил о корректировках условий работы комментаторов «Матч ТВ».

«О существующей проблеме мы узнали только на этой неделе. Я задал ему (представителю «Матч ТВ» – прим. «Бомбардира») этот вопрос, и он подтвердил: теперь комментаторы работают и из московской студии. Естественно, это вызывает некоторое беспокойство. Но РФПЛ не может диктовать вещателю, как ему работать. В свое время этот вопрос, как и многие другие, курировала «Лига-ТВ».

Но наша позиция, позиция РФПЛ, такова: комментатор должен находиться на месте события. Собственно, как и было ранее. Мы целиком за такой подход. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация», – сказал Прядкин.

Третий тур чемпионата России начнется в 15:00 матчами «Урал» – «Уфа» и ЦСКА – «СКА-Хабаровск».