Завтра Ригони прилетит в Санкт-Петербург, чтобы подписать контракт с «Зенитом»

Агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони сообщил о том, что его клиент отправился в Россию. Завтра 24-летний футболист прибудет в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом». Об этом сообщило издание Ole.

Клуб из Авельянды получит за трансфер 6,5 миллионов евро, бывшая команда Ригони «Бельграно» – 3 миллиона. Еще миллион покроет налоги и прочие расходы.

«Индепендьенте» также договорился с «Зенитом» о выплате в размере 5% от суммы, за которую российская сторона продаст игрока в будущем.