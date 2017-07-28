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Мирзов разорвал контракт с «Ахматом» и перешел в «Тосно»

28 июля 2017, 11:32
4

Полузащитник Резиуан Мирзов стал игроком «Тосно», перейдя на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что футболист разорвал контракт с «Ахматом» по обоюдному согласию сторон.

«Я подписал соглашение с «Тосно». Контракт с «Ахматом» мы расторгли по обоюдному согласию – там на меня не рассчитывали как на игрока стартового состава. Поговорил с Олегом Кононовым и попросил меня отпустить, президент клуба Рамзан Кадыров пошел мне навстречу, за что я ему очень благодарен. Он верил в меня до последнего дня и не хотел, чтобы я уходил, но мне надо играть, а не сидеть на скамейке запасных.

Не считаю переход в «Тосно» шагом назад. Постараюсь принести максимальную пользу своей новой команде, готов решать серьезные задачи.

Очень важно играть, иметь постоянную практику. Тем более не играл я давно. Если я буду сидеть в запасе, у меня не будет шансов попасть на чемпионат мира. Понимаю, что сейчас это звучит очень громко, но мне бы этого очень хотелось. Это стало одним из определяющих факторов, чтобы сменить обстановку», – сказал Мирзов.

Ранее сообщалось, что зимой в услугах 24-летнего футболиста был заинтересован «Локомотив».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Трансферы Ахмат Тосно Мирзов Резиуан
Комментарии (4)
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STAFOR13
1501233147
на трансфермаркте он сначала бесплатно перешёл в Ростов, а тот отдал его в аренду в Тосно
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Barsuk52
1501234846
Ахмат своих не очень то и держит
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dok66
1501245662
Та и правильно . Время уходит , а "под сидячий камень вода не течет" .
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Тим2015
1501341282
Удачи
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