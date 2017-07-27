Могилевец попал в сферу интересов «Спартака»

Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец заинтересовал «Спартак». Сообщается, что 24-летний российский футболист вошел в список потенциальных новичков красно-белых.

Сам хавбек не планирует переходить в «Спартак», так как опасается, что в московском клубе ему не будет гарантирована игровая практика.

Напомним, что Могилевец перешел в «Ростов» из «Зенита» в феврале 2017 года за 700 тысяч евро. В прошлом розыгрыше РФПЛ игрок провел восемь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.