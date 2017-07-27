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Могилевец попал в сферу интересов «Спартака»

27 июля 2017, 15:04
19

Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец заинтересовал «Спартак». Сообщается, что 24-летний российский футболист вошел в список потенциальных новичков красно-белых.

Сам хавбек не планирует переходить в «Спартак», так как опасается, что в московском клубе ему не будет гарантирована игровая практика.

Напомним, что Могилевец перешел в «Ростов» из «Зенита» в феврале 2017 года за 700 тысяч евро. В прошлом розыгрыше РФПЛ игрок провел восемь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Могилевец Павел
Комментарии (19)
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Huberman
1501157556
Вся философия Российского футбола в одной новости! Сам хавбек не планирует переходить в «Спартак», так как опасается, что в московском клубе ему не будет гарантирована игровая практика. Ведь улучшать игровые качества и выигрывать конкурецию в составе, противоречит лимиту и Российскому футболу!!! Всегда удивляли люди,которые чего-то ждут от наших клубов и сборной. Абсурд!!!
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Одинокий волк Маквейд
1501160580
В армии у нас был замполит Могилевец, такая сволочь.
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insider_retro
1501160811
Если не блеф, то чем же он так заинтересовал??....
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СШГЭС
1501161112
В Спартаке-2 таких пяток будет.
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Сибирь за Спартак
1501161456
В Ростове лавочник, а понтов как у Кокорина.
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карасевщина
1501161591
могила скоро спартаку понадобится это правильно
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Svoysvoemubrat
1501161681
Не смешно.
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EcioAuditore
1501162318
Если попал в сферу интересов, не факт что купят, а такое читать надоело уже. Вот будет официальный трансфер, тогда пишите
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серега кашин
1501162364
над переходом зобнина тоже все смеялисьь
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Опорник84
1501164000
По ходу усиливаться в этом году не будем!
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