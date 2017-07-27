Фернандес избавится от защитной маски в начале сентября

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал об особенностях своей игры в последних матчах в специальной маске, которая предотвращает возможный рецидив травмы. Россиянин признался, что ему не мешает защитный аппарат, а снять его футболист сможет в начале сентября.

– Насколько тяжело вам было играть в Афинах по такой жаре, да еще и в маске?

– Ох, непростые погодные условия… Даже не предполагал, что в Греции сейчас такое пекло. Чем-то напоминает бразильский климат. Но лично я предпочитаю играть, когда холоднее.

– Сейчас уже можете сказать, что московское лето вам нравится больше бразильского?

– Пожалуй, да. Мне больше по душе не жаркое, а теплое, где-то даже немного прохладное лето.

– А не было желания в матче с АЕК рискнуть и снять маску, чтобы легче дышалось?

– Даже с маской мне неплохо дышалось. А вообще я иногда шучу над нашими докторами. Говорю, что мне надоело, и я сниму маску. А они напрягаются и не разрешают этого делать. Наш главный тренер тоже порой начинает беспокоиться, когда я без маски.

– Когда вам, наконец, разрешат ее снять?

– Где-то в конце августа или в начале сентября.

– Василий Березуцкий или Понтус Вернблум не шутят над вашей амуницией?

– Нет, по этому поводу они меня не подкалывают. Но с ними и так не соскучишься. Понтус посерьезнее, а вот Вася с Лешей – просто караул. Позитивные парни, постоянно шутят над любым и на любые темы. Они просто замечательные люди, с ними очень приято работать!

– Последняя шутка Василия над вами?

– Нам с Витиньо постоянно достается от братьев. Вася говорит, что я мертвый, труп. Не знаю, с чего он это взял (смеется). Такие вот у него шуточки.