Международный кубок чемпионов. «Ювентус» победил «ПСЖ» с минимальным перевесом

Завершился очередной матч в рамках международного кубка чемпионов, который проходит в США. В нем «Ювентус» взял верх над «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 3:2.

Для итальянской команды это победа стала первой в турнире. Ранее туринцы проиграли «Реалу» (1:4) и «Барселоне» (1:2). «ПСЖ» до этого по пенальти победил «Рому» (2:1) и уступил «Тоттенхэму» (2:4).

Международный кубок чемпионов

ПСЖ – Ювентус – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Игуаин, 45; 1:1 – Гедеш, 53; 1:2 – Маркизио, 62; 2:2 – Пасторе, 80; 2:3 – Маркизио, 89.