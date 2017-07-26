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  • Двое выживших футболистов из самолета «Шапекоэнсе» готовы вернуться в футбол

Двое выживших футболистов из самолета «Шапекоэнсе» готовы вернуться в футбол

26 июля 2017, 23:30
3

По данным Globo, защитник «Шапекоэнсе» Нето и хавбек Алан Рушель в ближайшее время могут возобновить карьеры.

Согласно источнику, 27-летний Рушель провел на поле 40 минут в тренировочном матче команды. Клуб рассчитывает включить бразильца в заявку на следующий сезон. Полное восстановление Нето на данный момент откладывается.

Нето и Рушель – трое из выживших игроков команды в результате крушения самолета в небе над Колумбией 29 ноября 2016 года. Вратарь Жаксон завершил карьеру из-за ампутации ноги. Голкипер Данило Падилья покинул место происшествия живым, но позже скончался в больнице.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А Шапекоэнсе
Комментарии (3)
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Алекc
1501104472
ужасная трагедия была(((
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VikNMar
1501104534
МОЛОДЦЫ!!!
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OfaZavr
1501141355
Удачи вам парни в дальнейшем.
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