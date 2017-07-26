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Дзагоев: «АЕКу забил случайно. Своей игрой я недоволен»

26 июля 2017, 17:26
13

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал итог первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕКа (2:0). В частности, армеец свой гол в ворота соперника назвал случайным.

«Результат хороший, забили на выезде два гола и не пропустили. Мы можем спокойно готовиться к следующим играм. Впереди встреча со СКА, потом ответная игра с АЕК. Необходимо будет ее выиграть и пройти дальше.

Не сказал бы, что греки хорошо играли. Но они вступали в прессинг в правильные моменты, и мы не могли найти нужную игру. Необходимо улучшать выход из обороны в атаку и командную игру в принципе. Кроме результата, нечему радоваться.

Мой гол получился случайно. Я, по идее, вообще не должен был идти в штрафную. Но увидел, что уже 45-я минута, да и Виктор Михайлович Гончаренко говорил, чтобы я смотрел по ситуации и при необходимости шeл вперeд.

Конечно, пока я недоволен собой. Неоптимальные кондиции, долго думаю при принятии мяча. Нужно прибавлять. Пока мы в целом показываем не такую игру, как в конце прошлого сезона. Но, думаю, вот-вот наберем оптимальные кондиции и заиграем как надо», – сказал Дзагоев.

Ответная игра состоится в Москве 2 августа.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов АЕК ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (13)
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challenger98
1501081378
Дай бог почаще так случайно забивать, тогда и результат будет
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Бугимен
1501081833
Алан Дзагоев!Побольше таких случайно забитых мячей,ЛЧ будет наша! А вообще Алан я смотрю вы скромный,молодец!Так держать!Удачи ЦСКА,Спартаку в ЛЧ!
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directorpg
1501082243
Побольше таких случайностей!
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vladimir-7
1501083144
Алан, всё наладится. Удачи и побед 29 июля и 2 августа 2017г. и самое главное всем игрокам без травм.
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VSt
1501084776
Хорошо, что Алан собой недоволен. Значит будет прибавлять. Ждем, верим, болеем. Побед в Еврокубках.
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1501085603
я тоже думаю,что к Спартаку всё наладится..
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river31
1501087411
Алан, ты молодец! Самокритика, это хорошо. Стремиться надо к большему. Только без травм, пожалуйста. Будем болеть за все наши клубы в Европе. И очень надеяться на победы. Удачи нашим.
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Serjoga
1501089277
Честно признался, что забил случайно! Не то, что Манчини-все знает и все предвидит!
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BRO_football
1501091358
Согласен. За гол, конечно, спасибо, но мазать по пустым воротам с близкого расстояния не надо.
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Nerlinger
1501103907
Результат неплох, но играть действительно надо лучше!!!
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