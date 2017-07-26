Дзагоев: «АЕКу забил случайно. Своей игрой я недоволен»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал итог первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕКа (2:0). В частности, армеец свой гол в ворота соперника назвал случайным.

«Результат хороший, забили на выезде два гола и не пропустили. Мы можем спокойно готовиться к следующим играм. Впереди встреча со СКА, потом ответная игра с АЕК. Необходимо будет ее выиграть и пройти дальше.

Не сказал бы, что греки хорошо играли. Но они вступали в прессинг в правильные моменты, и мы не могли найти нужную игру. Необходимо улучшать выход из обороны в атаку и командную игру в принципе. Кроме результата, нечему радоваться.

Мой гол получился случайно. Я, по идее, вообще не должен был идти в штрафную. Но увидел, что уже 45-я минута, да и Виктор Михайлович Гончаренко говорил, чтобы я смотрел по ситуации и при необходимости шeл вперeд.

Конечно, пока я недоволен собой. Неоптимальные кондиции, долго думаю при принятии мяча. Нужно прибавлять. Пока мы в целом показываем не такую игру, как в конце прошлого сезона. Но, думаю, вот-вот наберем оптимальные кондиции и заиграем как надо», – сказал Дзагоев.

Ответная игра состоится в Москве 2 августа.