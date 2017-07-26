Игрок АЕКа Йоханссон: «ЦСКА в первой игре нас превзошел. В Москву поедем бороться»

Полузащитник греческого АЕКа Якоб Йоханссон прокомментировал результат первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского ЦСКА (0:2). По словам шведа, армейцы во всем переиграли соперника.

«В целом ЦСКА нас превосходил. Это факт. Однако если бы счет открыли мы, а не гости, матч мог сложиться по-другому. В первом тайме мы владели преимуществом, больше атаковали. Да, уступили 0:2, но это не значит, что в Москву можно уже не ехать. Мы будем бороться», – цитирует хавбека RT.

Ответный матч состоится 2 августа на «ВЭБ Арене».