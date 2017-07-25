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    Чалов и Витиньо – на острие атаки ЦСКА в матче против АЕКа

    Известны стартовые составы АЕКа и ЦСКА на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    АЕК: Анестис, Бакакис, Враньеш, Чигринский, Симоэш, Айдаревич, Гало, Манталос, Юханссон, Христодулопулос, Ливая.

    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Щенников, Головин, Дзагоев, Чалов, Витиньо.

    Игра в Афинах начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    25.07.2017 19:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 25 июля 2017, 22:04

      уже 2:0) неужели Акинфеева серия прервется?)

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Cubinec1989 25 июля 2017, 22:14

      Думаю, да..урра!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 июля 2017, 21:32

      ЦСКА уже 1-0! Так держать, армейцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 25 июля 2017, 20:36

      желаем удачи ЦСКА - очки в еврокопилку!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 25 июля 2017, 20:28

      Удачи желаю!
      Хотя настроен пессимистично...очень пессимистично...

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 июля 2017, 20:24

      Фёдор с Витей должны создать такое хорошее остриё атаки, которое создаст комфортные условия для ответной игры!... Очень надо...

      0
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 25 июля 2017, 20:19

      Опять два бревна в обороне, а между ними фитиль. Новому рекорду быть!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 25 июля 2017, 20:03

      Самое главное, что Акинфеев в воротах, а матч, между прочим, в Лиге чемпионов.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 июля 2017, 19:55

      Почему Игнашевича не поставили вместо этого бревна Васина?

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > BRO_football 25 июля 2017, 20:22

      Васин, может и бревно, но хоть как-то играющее бревно, а Игнашевич - простой почётный пенсионер командного значения, при всём уважении к тому, что он сделал для ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 25 июля 2017, 19:54

      В основе афинского клуба появятся бывший форвард «Рубина» Марко Ливайя, экс-защитник «Барселоны» и «Шахтёра» Дмитрий Чигринский и бывший футболист «Краснодара», «Алании» и «Томи» Огнен Враньеш.

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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 25 июля 2017, 19:54

      В 5 защитников,

      0
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