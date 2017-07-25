Чалов и Витиньо – на острие атаки ЦСКА в матче против АЕКа

уже 2:0) неужели Акинфеева серия прервется?)
Известны стартовые составы АЕКа и ЦСКА на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
АЕК: Анестис, Бакакис, Враньеш, Чигринский, Симоэш, Айдаревич, Гало, Манталос, Юханссон, Христодулопулос, Ливая.
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Щенников, Головин, Дзагоев, Чалов, Витиньо.
Игра в Афинах начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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