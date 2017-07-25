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Чалов и Витиньо – на острие атаки ЦСКА в матче против АЕКа

25 июля 2017, 19:45
12

Известны стартовые составы АЕКа и ЦСКА на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

АЕК: Анестис, Бакакис, Враньеш, Чигринский, Симоэш, Айдаревич, Гало, Манталос, Юханссон, Христодулопулос, Ливая.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Щенников, Головин, Дзагоев, Чалов, Витиньо.

Игра в Афинах начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов АЕК ЦСКА
Комментарии (12)
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А Л Е К С А Н Д Р К
1501001644
В 5 защитников,
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Бугимен
1501001673
В основе афинского клуба появятся бывший форвард «Рубина» Марко Ливайя, экс-защитник «Барселоны» и «Шахтёра» Дмитрий Чигринский и бывший футболист «Краснодара», «Алании» и «Томи» Огнен Враньеш.
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BRO_football
1501001756
Почему Игнашевича не поставили вместо этого бревна Васина?
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Freyk
1501002183
Самое главное, что Акинфеев в воротах, а матч, между прочим, в Лиге чемпионов.
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paracetamol
1501003180
Опять два бревна в обороне, а между ними фитиль. Новому рекорду быть!
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insider_retro
1501003449
Фёдор с Витей должны создать такое хорошее остриё атаки, которое создаст комфортные условия для ответной игры!... Очень надо...
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Тазит
1501003687
Удачи желаю! Хотя настроен пессимистично...очень пессимистично...
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Cubinec1989
1501004191
желаем удачи ЦСКА - очки в еврокопилку!)
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xLINDAx
1501007576
ЦСКА уже 1-0! Так держать, армейцы!
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Cubinec1989
1501009461
уже 2:0) неужели Акинфеева серия прервется?)
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