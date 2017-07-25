ЦСКА в рамках Лиги чемпионов в гостях сыграет с АЕКом

Сегодня, 25 июля, ЦСКА начнет еврокубковую кампанию: в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов армейцы в первом матче сыграют с греческим АЕКом.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра в Афинах начнется в 20:30 по московскому времени. Не пропустите!

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