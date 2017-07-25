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ЦСКА в рамках Лиги чемпионов в гостях сыграет с АЕКом

25 июля 2017, 19:42
23

Сегодня, 25 июля, ЦСКА начнет еврокубковую кампанию: в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов армейцы в первом матче сыграют с греческим АЕКом.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра в Афинах начнется в 20:30 по московскому времени. Не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА АЕК
Комментарии (23)
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FAN15
1500978615
Вперёд, ЦСКА!
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acer2003
1500980419
ЦСКА победы, Котофееву сухого матча ))!
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hevbn 28
1500980592
Желаю удачи армейцам , греки это не самый простой соперник , но думаю у ЦСКА есть все шансы пройти их.
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insider_retro
1500986589
Греки не проходная команда, но такие НАДО проходить.... Иначе о каких целях дальше говорить... В чемпе ошибки можно поправить, в кубке ошибки грозят вылетом.... Никаких шапкозакидательских настроений.... Просто сделать игру-работу... Не думать о сериях и жаре... Забивать голы, творить победы, добывать очки и проходить дальше!!! Успехов!!...
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alex1951
1500991557
Дожили..... Уже и греки наводят ужас... Если с таким настроением на поле выходить - себя не уважать! А сегодня весь фанатский мир России и бывшего СССР ,все за ЦСКА! Полагаю шухер обеспечен,ждемс с победой!
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BAIv
1501000986
уже скоро посмотрим, надеюсь на коняшек надо выигрывать
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VVM1964
1501001085
ДАВАЙ АРМЕЙЦЫ НЕ ПОСРАМИТЕ ОТЕЧЕСТВО , ТОЛЬКО ПОБЕДА .
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Небесная
1501001757
Ну, коники, удачи вам!
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Бугимен
1501002462
Сложно сказать, в каком состоянии находится АЕК, потому как сезон в Греции ещё не начался, это будет первый официальный матч афинской команды. ЦСКА же уже два тура сыграл. Поражение от «Локомотива», конечно, должно насторожить тренеров «армейского» клуба. Но я думаю, может оно сыграть даже и в плюс. Не расслабится команда, постарается реабилитироваться. Ну и ЦСКА всё-таки по уровню, по задачам и по амбициям соперника превосходит. Поставлю на победу ЦСКА. Но проблемы в обороне у «армейцев» есть, как видно по последним матчам. Поэтому АЕК забьёт. Но победит ЦСКА», Ну,что друзья,шанс есть победить АЕК!
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insider_retro
1501003658
Сыграть предельно агрессивно, профессионально, несмотря не на что выполнять установку тренера... Надо будет - терпеть, можно будет - забивать!!... Удачи!...
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