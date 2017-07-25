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    ЦСКА в рамках Лиги чемпионов в гостях сыграет с АЕКом

    Сегодня, 25 июля, ЦСКА начнет еврокубковую кампанию: в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов армейцы в первом матче сыграют с греческим АЕКом.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра в Афинах начнется в 20:30 по московскому времени. Не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2017 19:42
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 25 июля 2017, 22:08

      интересно прервется ли серия Акинфеева?)

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 июля 2017, 22:04

      Зря не забивают 3(помню АИК)

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 июля 2017, 21:33

      Россия 1-0 уже, армейцы - молодцы!

      0
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      Рейтинг: +10

      Banika2005 25 июля 2017, 20:39

      Ну, кони, удачи вам!

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 июля 2017, 20:38

      Жалаю Акинфееву прервать свой антирекорд!

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football > Klaido 25 июля 2017, 21:56

      Конечно же победу, но антирекорд прервать тоже бы надо.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 июля 2017, 20:27

      Сыграть предельно агрессивно, профессионально, несмотря не на что выполнять установку тренера... Надо будет - терпеть, можно будет - забивать!!... Удачи!...

      3
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 25 июля 2017, 20:07

      Сложно сказать, в каком состоянии находится АЕК, потому как сезон в Греции ещё не начался, это будет первый официальный матч афинской команды. ЦСКА же уже два тура сыграл. Поражение от «Локомотива», конечно, должно насторожить тренеров «армейского» клуба. Но я думаю, может оно сыграть даже и в плюс. Не расслабится команда, постарается реабилитироваться. Ну и ЦСКА всё-таки по уровню, по задачам и по амбициям соперника превосходит. Поставлю на победу ЦСКА. Но проблемы в обороне у «армейцев» есть, как видно по последним матчам. Поэтому АЕК забьёт. Но победит ЦСКА», Ну,что друзья,шанс есть победить АЕК!

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      Рейтинг: +664

      Небесная 25 июля 2017, 19:55

      Ну, коники, удачи вам!

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 июля 2017, 19:43

      уже скоро посмотрим, надеюсь на коняшек надо выигрывать

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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 25 июля 2017, 19:15

      ЦСКА проиграет с треском!С таким составом просто нет шансов.Гинер пока плохо понимает,что промедление смерти подобно.Или он решил поставить крест на команде.Еще ни разу не было,чтобы ЦСКА перед началом нового сезона не купил ни одного футболиста.Нет денег -скажи честно,а надеяться на необученную молодёжь глупо и безответственно.

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