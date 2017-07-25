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    Кузнецов: «АЕК – средняя даже по греческим меркам команда»

    Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что соперник по матчам третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов греческий АЕК вполне по зубам армейцам. Он считает эту команду средней даже по греческим меркам.

    Напомним, что первая встреча АЕК – ЦСКА состоится во вторник, 25 июля.

    – АЕК страшен у себя дома?

    – Не назвал бы соперника из греческого чемпионата серьезным соперником. АЕК – средняя даже по греческим меркам команда.

    – В обороне греков выступают знакомые российским любителям футбола Огнен Враньеш и Дмитрий Чигринский.

    – Вполне средние футболисты. Ничего страшного для ЦСКА не вижу. Армейцы обязаны проходить греков, если хотят играть в Лиге чемпионов.

    – Первый матч команда Гончаренко проводит в гостях. Чего ждать от греков?

    – Все знают, что в Греции яростно поддерживают своих. Но это может сыграть с АЕК злую шутку. Греки полетят забивать и пропустят в контратаке.

    – ЦСКА по силам попасть в групповой этап Лиги чемпионов?

    – Да. Давайте не будет смотреть на внутренний чемпионат, с «Локомотивом» действительно был провал. Но на Лигу чемпионов армейцы настроятся по-другому.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2017 06:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +52

      FAN15 25 июля 2017, 13:31

      Надо проходить!

      1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 25 июля 2017, 11:38

      Средняя по греческим меркам?!
      Что за бред он несет, если бы она была средняя то она не вышла бы в ЛЧ...
      А вот по европейским меркам она ниже среднего это правда, так что должны проходить!

      1
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      Рейтинг: +139

      veksus 25 июля 2017, 10:27

      Вот интересно какой план развития у ЦСКА? Игроков не покупают, хороших, опытных продают и ещё собираются в групповой этап ЛЧ попасть, какой смысл? Чтоб вылететь от туда с треском.

      0
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      Рейтинг: +67

      ilya43rus 25 июля 2017, 10:08

      Они знатные костоломы...надеюсь пройдем без травм

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 25 июля 2017, 09:42

      Неее...вообще несогласен, по именам так очень даже солидная банда,ну а Чигиринский небудь он таким травматичным играл бы на топ уровне

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 25 июля 2017, 08:23

      Стремиться к победе - с любым счётом!

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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 25 июля 2017, 06:46

      Забить и не пропустить! Удачи и избежать травм!

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