Кузнецов: «АЕК – средняя даже по греческим меркам команда»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что соперник по матчам третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов греческий АЕК вполне по зубам армейцам. Он считает эту команду средней даже по греческим меркам.

Напомним, что первая встреча АЕК – ЦСКА состоится во вторник, 25 июля.

– АЕК страшен у себя дома?

– Не назвал бы соперника из греческого чемпионата серьезным соперником. АЕК – средняя даже по греческим меркам команда.

– В обороне греков выступают знакомые российским любителям футбола Огнен Враньеш и Дмитрий Чигринский.

– Вполне средние футболисты. Ничего страшного для ЦСКА не вижу. Армейцы обязаны проходить греков, если хотят играть в Лиге чемпионов.

– Первый матч команда Гончаренко проводит в гостях. Чего ждать от греков?

– Все знают, что в Греции яростно поддерживают своих. Но это может сыграть с АЕК злую шутку. Греки полетят забивать и пропустят в контратаке.

– ЦСКА по силам попасть в групповой этап Лиги чемпионов?

– Да. Давайте не будет смотреть на внутренний чемпионат, с «Локомотивом» действительно был провал. Но на Лигу чемпионов армейцы настроятся по-другому.