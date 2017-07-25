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Кузнецов: «АЕК – средняя даже по греческим меркам команда»

25 июля 2017, 06:29
7

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что соперник по матчам третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов греческий АЕК вполне по зубам армейцам. Он считает эту команду средней даже по греческим меркам.

Напомним, что первая встреча АЕК – ЦСКА состоится во вторник, 25 июля.

– АЕК страшен у себя дома?

– Не назвал бы соперника из греческого чемпионата серьезным соперником. АЕК – средняя даже по греческим меркам команда.

– В обороне греков выступают знакомые российским любителям футбола Огнен Враньеш и Дмитрий Чигринский.

– Вполне средние футболисты. Ничего страшного для ЦСКА не вижу. Армейцы обязаны проходить греков, если хотят играть в Лиге чемпионов.

– Первый матч команда Гончаренко проводит в гостях. Чего ждать от греков?

– Все знают, что в Греции яростно поддерживают своих. Но это может сыграть с АЕК злую шутку. Греки полетят забивать и пропустят в контратаке.

– ЦСКА по силам попасть в групповой этап Лиги чемпионов?

– Да. Давайте не будет смотреть на внутренний чемпионат, с «Локомотивом» действительно был провал. Но на Лигу чемпионов армейцы настроятся по-другому.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов АЕК ЦСКА Чигринский Дмитрий Кузнецов Дмитрий Враньеш Огнен
Комментарии (7)
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АЛЕКС 58
1500954370
Забить и не пропустить! Удачи и избежать травм!
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Maxim Nik
1500960211
Стремиться к победе - с любым счётом!
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Михаил Шевченко
1500964946
Неее...вообще несогласен, по именам так очень даже солидная банда,ну а Чигиринский небудь он таким травматичным играл бы на топ уровне
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ilya43rus
1500966538
Они знатные костоломы...надеюсь пройдем без травм
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veksus
1500967678
Вот интересно какой план развития у ЦСКА? Игроков не покупают, хороших, опытных продают и ещё собираются в групповой этап ЛЧ попасть, какой смысл? Чтоб вылететь от туда с треском.
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InterMilLano1908
1500971907
Средняя по греческим меркам?! Что за бред он несет, если бы она была средняя то она не вышла бы в ЛЧ... А вот по европейским меркам она ниже среднего это правда, так что должны проходить!
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FAN15
1500978666
Надо проходить!
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