Гончаренко: «Критика Васина? Он умеет справляться с подобными ситуациями»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕКа рассказал о состоянии защитника Виктора Васина, ранее подвергшегося критике.

Встреча против АЕКа пройдет завтра в Греции и начнется в 20:30 по московскому времени.

– Как Васин перенес шквал критики, который обрушился на него после дерби с «Локомотивом»?

– Нас пытаются все время вернуть назад, но надо смотреть вперед. Васин умеет справляться с подобными ситуациями, у него есть опыт. Например, он отлично играл на Кубке конфедераций. Не думаю, что завтра возникнут какие-то проблемы. И всегда очень легко обвинять центральных защитников, хотя нужно рассматривать атаку соперника целиком – с чего она начиналась.