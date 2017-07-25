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    Гончаренко: «Критика Васина? Он умеет справляться с подобными ситуациями»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕКа рассказал о состоянии защитника Виктора Васина, ранее подвергшегося критике.

    Встреча против АЕКа пройдет завтра в Греции и начнется в 20:30 по московскому времени.

    – Как Васин перенес шквал критики, который обрушился на него после дерби с «Локомотивом»?

    – Нас пытаются все время вернуть назад, но надо смотреть вперед. Васин умеет справляться с подобными ситуациями, у него есть опыт. Например, он отлично играл на Кубке конфедераций. Не думаю, что завтра возникнут какие-то проблемы. И всегда очень легко обвинять центральных защитников, хотя нужно рассматривать атаку соперника целиком – с чего она начиналась.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2017 00:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +139

      veksus 25 июля 2017, 10:18

      Я конечно понимаю " любовь Гончаренко к Васину со времён Уфы" но ёпрст только слепой мог не заметить грубую ошибку Васина в моменте со 2-м голом.

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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 25 июля 2017, 06:14

      будут у Васина и успехи

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 25 июля 2017, 01:00

      Хоть я болельщик Спартака, но хочу отдать должное тренеру. Без его поддержки даже высококлассному игроку будет сложно. Васину удачи, но не против нас. Я за Российских игроков, в любых командах. Самое главное, чтоб не звездились. Глушак хочет три ляма. За что, за восемь голов? Если так дальше пойдет, будуд клубы платить действительно за паспорт. Это не правильно. Играть должны сильнейшие.

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