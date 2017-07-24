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    ЦСКА вылетел в Афины с Дзагоевым и Игнашевичем

    В понедельник, 24 июля, в 10:00 по московскому времени из аэропорта «Шереметьево» футболисты ЦСКА вылетели в Афины, где уже завтра проведут свой первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов-2017/18 против местного АЕКа.

    В составе делегации в Грецию отправились следующие футболисты:

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

    Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Никита Чернов, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.

    Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев.

    Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    24.07.2017 10:32
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 июля 2017, 11:04

      В Греции усее есть....акромя футбола)))))
      ЦСКА прибыло тудым,чтобы показать мастер-класс,
      сомневаетесь,ну что ж - доживем до вечера,и удачи!

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 24 июля 2017, 16:40

      Чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение во втором туре РФПЛ, ЦСКА необходимо побеждать греков на их поле и решить вопрос выхода в групповой этап ЛЧ . Вперед ЦСКА!

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июля 2017, 16:07

      Надо назло трудностям и наперекор нытью сделать результат и делать его в дальнейших стадиях!... Когда всё легко, тогда не интересно, а когда на зубах, то и ценность победы кратно возрастает!... Успехов и победы!!...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Iron Angel 24 июля 2017, 15:37

      Дзага то ещё никакой,к сожалению!Васину доверять......не знаю!Игнат разберется!)))Вперед,армейцы!!!

      6
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      Рейтинг: +2229

      river31 > Iron Angel 24 июля 2017, 18:48

      Надеюсь что Игнашевич будет в старте.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 24 июля 2017, 15:16

      ждем победы!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 24 июля 2017, 13:59

      АЕК нужно драть!!!Удачи ЦСКА!

      5
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 24 июля 2017, 13:25

      Верим, что победа будет за нами.

      5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июля 2017, 13:16

      Ждем на щите . Удачи !

      2
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > dok66 24 июля 2017, 13:25

      Может со щитом все таки?

      6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > zlobny_zenitos 24 июля 2017, 13:51

      Ты прав ! Со Щитом конечно !!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 июля 2017, 12:37

      Как играет соперник ЦСКА в Лиге чемпионов???Состав и стиль игры
      Испанский тренер АЕК Маноло Хименес, как и многие испанцы, делает серьёзную ставку на контроль мяча. Афиняне – четвёртая команда Суперлиги по владению (55%), однако с приходом Хименеса на тренерский пост АЕК сильно прибавил в контроле мяча, а в майском матче плей-офф с ПАОК даже доводил владение до 65%. Расстановка игроков на поле – излюбленная для команд, обожающих катать мяч: 4-2-3-1 или 4-3-3, с ярко выраженной «десяткой» Манталосом. При начале атак АЕК перестраивается и в числовом варианте выстраивается как 2-4-1-3: крайние защитники поднимаются на одну линию к двум центрхавам, выше караулит каналы Манталос, на передней линии перемещаются оба инсайда и форвард. При подачах в штрафную инсайды тоже борются за верховые мячи, а для большей эффективности Хименес даже подвинул на фланг Бакасетаса, номинального нападающего.Стандарты
      ЦСКА стоит быть аккуратным со стандартами греков. У Маноло Хименеса есть Петрос Манталос, а у него достаточно оригинальных идей с розыгрышами.
      Наши спартаковские болельщики долго вздрагивали при слове АЕК. Вот и «армейцам» досталась команда с таким названием – только из Греции.ЦСКА не бойтесь мы,за вас будем болеть!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Бугимен 24 июля 2017, 16:08

      Отлично, информативно, вдохновенно!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 24 июля 2017, 12:29

      Удачи!

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