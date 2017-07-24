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ЦСКА вылетел в Афины с Дзагоевым и Игнашевичем

24 июля 2017, 10:32
37

В понедельник, 24 июля, в 10:00 по московскому времени из аэропорта «Шереметьево» футболисты ЦСКА вылетели в Афины, где уже завтра проведут свой первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов-2017/18 против местного АЕКа.

В составе делегации в Грецию отправились следующие футболисты:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Никита Чернов, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов ЦСКА Игнашевич Сергей Дзагоев Алан
Комментарии (37)
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SunRomeS
1500882618
Я рад, что Алан полетел!!!
А с составом надо что-то думать руководству. На 3 фронта одним составом бесперспективняк играть, 1-2 травмы и алес, даи ротацию состава никто не отменял...
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BAIv
1500883822
удачи ЦСКА! ждем набора очков надо выходить в группу..
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BRO_football
1500886216
Игнашевич - это хорошо. Может быть, он заменит бревно - Васина.
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Бугимен
1500889067
Как играет соперник ЦСКА в Лиге чемпионов???Состав и стиль игры Испанский тренер АЕК Маноло Хименес, как и многие испанцы, делает серьёзную ставку на контроль мяча. Афиняне – четвёртая команда Суперлиги по владению (55%), однако с приходом Хименеса на тренерский пост АЕК сильно прибавил в контроле мяча, а в майском матче плей-офф с ПАОК даже доводил владение до 65%. Расстановка игроков на поле – излюбленная для команд, обожающих катать мяч: 4-2-3-1 или 4-3-3, с ярко выраженной «десяткой» Манталосом. При начале атак АЕК перестраивается и в числовом варианте выстраивается как 2-4-1-3: крайние защитники поднимаются на одну линию к двум центрхавам, выше караулит каналы Манталос, на передней линии перемещаются оба инсайда и форвард. При подачах в штрафную инсайды тоже борются за верховые мячи, а для большей эффективности Хименес даже подвинул на фланг Бакасетаса, номинального нападающего.Стандарты ЦСКА стоит быть аккуратным со стандартами греков. У Маноло Хименеса есть Петрос Манталос, а у него достаточно оригинальных идей с розыгрышами. Наши спартаковские болельщики долго вздрагивали при слове АЕК. Вот и «армейцам» досталась команда с таким названием – только из Греции.ЦСКА не бойтесь мы,за вас будем болеть!
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prtcs
1500891952
Верим, что победа будет за нами.
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АЛЕКС 58
1500893952
АЕК нужно драть!!!Удачи ЦСКА!
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ПФК ЦСКА Моscow
1500898588
ждем победы!
Ответить
Iron Angel
1500899855
Дзага то ещё никакой,к сожалению!Васину доверять......не знаю!Игнат разберется!)))Вперед,армейцы!!!
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insider_retro
1500901653
Надо назло трудностям и наперекор нытью сделать результат и делать его в дальнейших стадиях!... Когда всё легко, тогда не интересно, а когда на зубах, то и ценность победы кратно возрастает!... Успехов и победы!!...
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chempion_cska
1500903645
Чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение во втором туре РФПЛ, ЦСКА необходимо побеждать греков на их поле и решить вопрос выхода в групповой этап ЛЧ . Вперед ЦСКА!
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