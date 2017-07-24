ЦСКА вылетел в Афины с Дзагоевым и Игнашевичем

В понедельник, 24 июля, в 10:00 по московскому времени из аэропорта «Шереметьево» футболисты ЦСКА вылетели в Афины, где уже завтра проведут свой первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов-2017/18 против местного АЕКа.

В составе делегации в Грецию отправились следующие футболисты:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Никита Чернов, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.