Де Росси рассчитывает с «Ромой» сменить «Ювентус» в лидерах Серии А

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси признался, что в команде до сих пор ощущают уход Франческо Тотти из футбола, который закончил свою карьеру.

«Уход Тотти? Мы до сих пор ощущаем его присутствие. Он никогда не будет далек от команды. Но сейчас мы должны двигаться дальше, он столкнется с новой жизненной ситуацией, и команда также должна двигаться вперед. Для нас это не является проблемой, хотя без Тотти все будет по-другому. Он отличный парень.

Что касается «Ювентуса», то, когда играешь с ним в Серии А, то понимаешь, что реальная сила в их составе, у них все линии хорошо укомплектованы. У этой команды нет недостатков, но им будет непросто.

Был бы я счастлив, если бы кто-то кроме туринцев выиграл титул, например, «Наполи»? Точно нет. Если «Юве» не победит в чемпионате, то я хочу, чтобы это сделала «Рома». Трудно противостоять «Юве», но мы пытаемся», – сказал Де Росси.

В прошедшем сезоне «Рома» заняла второе место в турнирной таблице Серии А, уступив «Ювентусу» четыре очка.