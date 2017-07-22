РФПЛ. Голы Перейры и Жоаозиньо в ворота «Тосно» принесли «Краснодару» победу

Матч второго тура РФПЛ «Краснодар» – «Тосно» завершился победой хозяев со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Маурисио Перейра и Жоаозиньо.

Команда Игоря Шалимова одержала вторую победу подряд – в первом туре «быки» на выезде одолели «Рубин» со счетом 2:1. Серия поражений «Тосно» после проигрыша «Уфе» равна двум играм.

Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

Краснодар – Тосно – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Перейра, 58; 2:0 – Жоаозиньо, 67.

Краснодар: Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Каборе (Перейра, 46), Газинский (Шишкин, 29), Подберезкин (Жигулев, 67), Вандерсон, Жоаозиньо, Клаэссон.

Тосно: Юрченко, Чернов, Дугалис, Шахов, Кутин, Мелкадзе (Альшин, 65), Кашчелан (Карвальо, 64), Карницкий, Галиулин, Заболотный, Роша (Марков, 71).

Предупреждения: Гранквист, 28 – Кашчелан, 52.

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