Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. Голы Перейры и Жоаозиньо в ворота «Тосно» принесли «Краснодару» победу

    Матч второго тура РФПЛ «Краснодар»«Тосно» завершился победой хозяев со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Маурисио Перейра и Жоаозиньо.

    Команда Игоря Шалимова одержала вторую победу подряд – в первом туре «быки» на выезде одолели «Рубин» со счетом 2:1. Серия поражений «Тосно» после проигрыша «Уфе» равна двум играм.

    Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

    Краснодар – Тосно – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Перейра, 58; 2:0 – Жоаозиньо, 67.

    Краснодар: Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Каборе (Перейра, 46), Газинский (Шишкин, 29), Подберезкин (Жигулев, 67), Вандерсон, Жоаозиньо, Клаэссон.

    Тосно: Юрченко, Чернов, Дугалис, Шахов, Кутин, Мелкадзе (Альшин, 65), Кашчелан (Карвальо, 64), Карницкий, Галиулин, Заболотный, Роша (Марков, 71).

    Предупреждения: Гранквист, 28 – Кашчелан, 52.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2017 21:56
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 июля 2017, 13:02

      Начало отличное,но надо прибавлять в реализации.Состав ни кому не уступает - пора брать трофеи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 июля 2017, 10:59

      с победой! чемп только начали а лазарет полон..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 23 июля 2017, 01:36

      Быков с победой!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      KSergey 22 июля 2017, 22:24

      Либо "РФПЛ. Голы Перейры и Жоаозиньо принесли «Краснодару» победу над «Тосно»", либо "РФПЛ. Голы Перейры и Жоаозиньо в ворота «Тосно» принесли победу «Краснодару»". А не "РФПЛ. Голы Перейры и Жоаозиньо в ворота «Краснодару» победу над «Тосно»". Автору желаю внимательности!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      UniQueLO 22 июля 2017, 22:23

      Голы Перейры и Жоаозиньо в ворота «Краснодару» победу над «Тосно». Классный заголовок.

      Может всё таки "Голы Перейры и Жаозиньо в ворота "Тосно" принесли победу "Краснодару""

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 22 июля 2017, 22:19

      РФПЛ. Голы Перейры и Жоаозиньо в ворота «Краснодару» победу над «Тосно».... Вот это заголовок!!!))))))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11