Воронин: «Мне жалко игроков из чемпионата Украины. Он откатился лет на 20 назад»

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин поделился мнением о нынешнем чемпионате Украины. По мнению эксперта, турнир находится в плачевном состоянии.

«Я вообще не смотрю чемпионат Украины. Могу посмотреть матчи украинских команд в еврокубках разве что. В последние годы большой спад, мало команд, не всегда интересно смотреть.

Мы вернулись на 20 лет назад, когда распался Советский Союз и украинский футбол только становился. Его вывели на приличный уровень, приезжали звездные футболисты. А теперь даже жалко ребят, которые здесь выступают», – говорит экс-нападающий.

Отметим, что сам Воронин за всю свою карьеру не играл ни в одном украинском клубе.