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  • Воронин: «Мне жалко игроков из чемпионата Украины. Он откатился лет на 20 назад»

Воронин: «Мне жалко игроков из чемпионата Украины. Он откатился лет на 20 назад»

19 июля 2017, 23:32
2

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин поделился мнением о нынешнем чемпионате Украины. По мнению эксперта, турнир находится в плачевном состоянии.

«Я вообще не смотрю чемпионат Украины. Могу посмотреть матчи украинских команд в еврокубках разве что. В последние годы большой спад, мало команд, не всегда интересно смотреть.

Мы вернулись на 20 лет назад, когда распался Советский Союз и украинский футбол только становился. Его вывели на приличный уровень, приезжали звездные футболисты. А теперь даже жалко ребят, которые здесь выступают», – говорит экс-нападающий.

Отметим, что сам Воронин за всю свою карьеру не играл ни в одном украинском клубе.

Источник: YouTube
Украина. Премьер-лига Воронин Андрей
Комментарии (2)
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Diesel133
1500551002
это точно, раньше можно было глянуть, а сейчас даже Шахтер - Динамо нет желания смотреть..
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