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    Воронин: «Мне жалко игроков из чемпионата Украины. Он откатился лет на 20 назад»

    Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин поделился мнением о нынешнем чемпионате Украины. По мнению эксперта, турнир находится в плачевном состоянии.

    «Я вообще не смотрю чемпионат Украины. Могу посмотреть матчи украинских команд в еврокубках разве что. В последние годы большой спад, мало команд, не всегда интересно смотреть.

    Мы вернулись на 20 лет назад, когда распался Советский Союз и украинский футбол только становился. Его вывели на приличный уровень, приезжали звездные футболисты. А теперь даже жалко ребят, которые здесь выступают», – говорит экс-нападающий.

    Отметим, что сам Воронин за всю свою карьеру не играл ни в одном украинском клубе.

    Источник: YouTube

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    19.07.2017 23:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 июля 2017, 14:43

      это точно, раньше можно было глянуть, а сейчас даже Шахтер - Динамо нет желания смотреть..

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Diesel133 2 августа 2017, 04:40

      Я живу в России но то же как то желания смотреть чемпионат не возникает, кроме одного двух матчей.............хоть и прошло уже много лет как канул СССР , увы нынешний футбол уступает Советскому футболу......

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