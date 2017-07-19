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    Сычев: «Рад, что меня помнят, поддерживают»

    Бывший форвард сборной России, а ныне игрок ФК «Казанка» Дмитрий Сычев поделился впечатлениями от первого матча своей команды в западной зоне ПФЛ, в котором москвичи камня на камне не оставили от «Знамени Труда» (7:0).

    «Эмоции только положительные! Приятно, что много болельщиков приехало, спасибо им! Приятно, что меня помнят и поддерживают. Будем платить тем же. Молодые ребята очень старались, а когда их так поддерживают, то они играют еще лучше», – сказал футболист официальному сайту своей команды.

    С 2002 по 2010 годы Сычев провел 47 матчей за сборную и забил 15 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2017 20:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 июля 2017, 21:30

      Ждём ещё побед и твоих голов Лимон!

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