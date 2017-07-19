Сычев: «Рад, что меня помнят, поддерживают»

Бывший форвард сборной России, а ныне игрок ФК «Казанка» Дмитрий Сычев поделился впечатлениями от первого матча своей команды в западной зоне ПФЛ, в котором москвичи камня на камне не оставили от «Знамени Труда» (7:0).

«Эмоции только положительные! Приятно, что много болельщиков приехало, спасибо им! Приятно, что меня помнят и поддерживают. Будем платить тем же. Молодые ребята очень старались, а когда их так поддерживают, то они играют еще лучше», – сказал футболист официальному сайту своей команды.

С 2002 по 2010 годы Сычев провел 47 матчей за сборную и забил 15 голов.