ПФЛ. Сычев помог «Казанке» разгромить соперника в первом матче в истории

ФК «Казанка», являющийся фарм-клубом московского «Локомотива», провел матч первого тура зоны «Запад» ПФЛ. В соперниках у москвичей был старейший футбольный клуб России «Знамя Труда». Коллектив из столицы уверенно расправился с подмосковным оппонентом.

Один из голов на свой счет записал бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев

ПФЛ. Зона «Запад». 1-й тур

Знамя Труда (Орехово-Зуево) – Казанка (Москва) – 0:7 (0:4)

Голы: 0:1 – Закускин, 8; 0:2 – Рыбчинский, 10; 0:3 – Тугарев, 16; 0:4 – Анисимов, 44; 0:5 – Анисимов, 49; 0:6 – Сычев, 78; 0:7 – Шаров, 87.