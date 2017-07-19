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    ПФЛ. Сычев помог «Казанке» разгромить соперника в первом матче в истории

    ФК «Казанка», являющийся фарм-клубом московского «Локомотива», провел матч первого тура зоны «Запад» ПФЛ. В соперниках у москвичей был старейший футбольный клуб России «Знамя Труда». Коллектив из столицы уверенно расправился с подмосковным оппонентом.

    Один из голов на свой счет записал бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев

    ПФЛ. Зона «Запад». 1-й тур

    Знамя Труда (Орехово-Зуево) – Казанка (Москва) – 0:7 (0:4)

    Голы: 0:1 – Закускин, 8; 0:2 – Рыбчинский, 10; 0:3 – Тугарев, 16; 0:4 – Анисимов, 44; 0:5 – Анисимов, 49; 0:6 – Сычев, 78; 0:7 – Шаров, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2017 18:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 19 июля 2017, 19:48

      Да Знамя клуб с традициями еще в 70-х с ними играли

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 июля 2017, 18:35

      Хорошее начало , надо набирать обороты ! Молодец

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июля 2017, 18:20

      Если не с замены вышел, то забить на 78 минуте многого стоит....

      0
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > insider_retro 19 июля 2017, 18:49

      На 54-й вышел, на 73-й забил.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Rainbringer 19 июля 2017, 18:50

      Спасибо... И тем не менее....

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 19 июля 2017, 18:09

      Начало положено. Хотя Знамя Труда - не показатель, предпоследнее место в ПФЛ в прошлом сезоне. Но всё равно не припомню, чтобы их так громили. Так что очень надеюсь, что в следующем сезоне увидим Казанку в ФНЛ.

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