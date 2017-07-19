В «Зените» хотят, чтобы соломенный стадион в Ставрополье принял чемпионат мира

Вчера «Бомбардир» писал о том, что в Ставропольском крае появился стадион из соломы. Создатели назвали объект «Зенит Арена», а в его окрестностях повесили объявление «В ходе постройки не было украдено и не «распилено» ни одного рубля».

Пресс-служба клуба выступила с идеей проведения на стадионе чемпионата мира по соломенному футболу.

Ранее твиттер «Зенита» отреагировал на новость изображением спичек с клубной символикой.