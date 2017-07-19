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  • В «Зените» хотят, чтобы соломенный стадион в Ставрополье принял чемпионат мира

В «Зените» хотят, чтобы соломенный стадион в Ставрополье принял чемпионат мира

19 июля 2017, 00:39
15

Вчера «Бомбардир» писал о том, что в Ставропольском крае появился стадион из соломы. Создатели назвали объект «Зенит Арена», а в его окрестностях повесили объявление «В ходе постройки не было украдено и не «распилено» ни одного рубля».

Пресс-служба клуба выступила с идеей проведения на стадионе чемпионата мира по соломенному футболу.

Ранее твиттер «Зенита» отреагировал на новость изображением спичек с клубной символикой.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (15)
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bashnat013
1500428138
А играть он на этом поле не хочет
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мароко
1500431897
Сборной РОССИИ играть на таком поле...
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Jack24
1500438037
Чм и этим все сказано. Пили, воруй, убивай- это все ради чм.
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la verdad
1500439528
Как зацепило газпромовцев!!!))) А ведь по идее их это волновать не должно. Стадион то за бюджет построен...
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bolela_16
1500440170
Это стадион для Мудко и К
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mihail200606
1500443474
Пидерцы угомониться не могут теперь.. То спички предлагают, то чм провести.. Крышу бы лучше заделали, а то протекает почему то...
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paracetamol
1500444998
По Сеньке шапка.
Ответить
Тамхар
1500452513
Ну, все! Тронули г....
Ответить
Stavropolets
1500456713
Прикольно, проектировщику лайк
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карасевщина
1500457552
немытым бы закатится бы под солому и не отсвечивать
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