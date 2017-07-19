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    В «Зените» хотят, чтобы соломенный стадион в Ставрополье принял чемпионат мира

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что в Ставропольском крае появился стадион из соломы. Создатели назвали объект «Зенит Арена», а в его окрестностях повесили объявление «В ходе постройки не было украдено и не «распилено» ни одного рубля».

    Пресс-служба клуба выступила с идеей проведения на стадионе чемпионата мира по соломенному футболу.

    Ранее твиттер «Зенита» отреагировал на новость изображением спичек с клубной символикой.

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.07.2017 00:39
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 июля 2017, 12:45

      немытым бы закатится бы под солому и не отсвечивать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 19 июля 2017, 12:31

      Прикольно, проектировщику лайк

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 19 июля 2017, 11:21

      Ну, все! Тронули г....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17729

      paracetamol 19 июля 2017, 09:16

      По Сеньке шапка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 июля 2017, 08:51

      Пидерцы угомониться не могут теперь.. То спички предлагают, то чм провести.. Крышу бы лучше заделали, а то протекает почему то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 июля 2017, 07:56

      Это стадион для Мудко и К

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 июля 2017, 07:45

      Как зацепило газпромовцев!!!))) А ведь по идее их это волновать не должно. Стадион то за бюджет построен...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +862

      Jack24 19 июля 2017, 07:20

      Чм и этим все сказано. Пили, воруй, убивай- это все ради чм.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +582

      мароко 19 июля 2017, 05:38

      Сборной РОССИИ играть на таком поле...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 19 июля 2017, 04:35

      А играть он на этом поле не хочет

      -2
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