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  • В Ставропольском крае построили стадион из соломы и назвали его «Зенит Арена»

В Ставропольском крае построили стадион из соломы и назвали его «Зенит Арена»

18 июля 2017, 17:50
37

На ферме «Пономарево» в Ставропольском крае сотрудники построили так называемый стадион из сена, назвав его «Зенит Арена». На возведение данного сооружения было потрачено всего пять дней и 41 тысяча рублей. Примечательно, что одна из табличек на стенах стадиона гласит: «В ходе постройки не было украдено и не «распилено» ни одного рубля».

Напомним, что настоящая «Зенит Арена» (прим. – правильное название «Санкт-Петербург») строилась с 2007 по 2017 год. Цена спортивного комплекса по итогу составила 42 миллиарда рублей.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (37)
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nikita08
1500389551
прикольно!!!
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4agaaa
1500391277
Гении оригинальности, браво!!!
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Тамхар
1500392036
Ставрополье жжет! Пономарево рулит! Только теперь, парни, вас объявят в СПб невъездными. А может и еще кто где обидится...
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Artemka69
1500392282
Молодцы!!!Все правильно сделали!!!
Ответить
Вомбат
1500392803
Если вы там в Пономарево, читаете этот сайт, буду рад передать вам через него респект от любителей футбола из Петербурга (да и вообще от имени жителей нашего города, за чей счет строилась Распил-Арена). У вас отличное чувство юмора.
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d_joker
1500395357
Красавчики!!!!!
Ответить
Ванечка
1500395468
Болею за "Зенит", но это очень классный подкол!)
Ответить
38 попугаев
1500398167
Веселые ребята!)) И стадик норм, я бы побегал на таком!
Ответить
Андрей Питерский
1500398836
Лучше бы в Ставропольском крае в футбол научились играть. На такой огромной территории ни одной путной команды. Болталась в первой лиге Динамо Ставрополь - теперь болтается во второй лиге. И все дела
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нейтралитет2
1500399121
Лучше чем оригинал
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