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    В Ставропольском крае построили стадион из соломы и назвали его «Зенит Арена»

    На ферме «Пономарево» в Ставропольском крае сотрудники построили так называемый стадион из сена, назвав его «Зенит Арена». На возведение данного сооружения было потрачено всего пять дней и 41 тысяча рублей. Примечательно, что одна из табличек на стенах стадиона гласит: «В ходе постройки не было украдено и не «распилено» ни одного рубля».

    Напомним, что настоящая «Зенит Арена» (прим. – правильное название «Санкт-Петербург») строилась с 2007 по 2017 год. Цена спортивного комплекса по итогу составила 42 миллиарда рублей.

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    Источник: Instagram

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    18.07.2017 17:50
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 18 июля 2017, 22:33

      Красавчики земляки!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 18 июля 2017, 21:05

      Аху. . . . Й подъе. ...З! !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      нейтралитет2 18 июля 2017, 20:32

      Лучше чем оригинал

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 18 июля 2017, 20:27

      Лучше бы в Ставропольском крае в футбол научились играть. На такой огромной территории ни одной путной команды. Болталась в первой лиге Динамо Ставрополь - теперь болтается во второй лиге. И все дела

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Андрей Питерский 18 июля 2017, 23:17

      Так пусть туда Газпром переедет и там сразу научатся, как Зенит это сделал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 18 июля 2017, 20:16

      Веселые ребята!))
      И стадик норм, я бы побегал на таком!

      4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 июля 2017, 20:02

      Этот стадион сделан как дополнение к ЧМ по болотному футболу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 июля 2017, 19:40

      Гонево сплошное..

      Этож Египет...
      ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 18 июля 2017, 19:31

      Болею за "Зенит", но это очень классный подкол!)

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      d_joker 18 июля 2017, 19:29

      Красавчики!!!!!

      6
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 июля 2017, 19:19

      Ой-ёй-ёй!!!
      Наверно такой же дорогой!!!

      0
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