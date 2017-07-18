В Ставропольском крае построили стадион из соломы и назвали его «Зенит Арена»

На ферме «Пономарево» в Ставропольском крае сотрудники построили так называемый стадион из сена, назвав его «Зенит Арена». На возведение данного сооружения было потрачено всего пять дней и 41 тысяча рублей. Примечательно, что одна из табличек на стенах стадиона гласит: «В ходе постройки не было украдено и не «распилено» ни одного рубля».

Напомним, что настоящая «Зенит Арена» (прим. – правильное название «Санкт-Петербург») строилась с 2007 по 2017 год. Цена спортивного комплекса по итогу составила 42 миллиарда рублей.