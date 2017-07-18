Гетце: «Этот сезон будет крайне важен для меня»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце вернулся на поле в товарищеском матче своей команды после длительной реабилитации. Футболист заявил после игры, что не намерен концентрироваться на прошлом, а думает только о предстоящем сезоне.

«Я понимал, что передо мной стояла не самая легкая задача. На протяжении пяти месяцев я проходил реабилитацию. И столько же времени не имел возможности тренироваться с командой.

За это время я проделал много беговой и силовой работы. Я оставляю прошлое позади и сейчас смотрю только вперед. Я понимаю, что предстоящий сезон будет крайне важен для меня», – приводит слова Гетце Sport1.de.

Напомним, что в феврале этого года врачи выявили у Гетце проблемы с обменом веществ. Футболист вынужден был пропустить из-за этого остаток прошлого сезона.