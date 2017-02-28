Гетце рискует пропустить остаток сезона из-за проблем с метаболизмом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце выбыл на неопределенный срок из-за метаболических расстройств, к которым привели многочисленные мышечные травмы. Теперь есть риск, что 24-летний футболист больше не появится на поле в нынешнем сезоне, поскольку по итогам первичного диагноза требуется оградить футболиста от тренировок.

«Для решения проблемы Гетце требуется определенный период времени. Это не краткосрочный вопрос», – сообщил генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

В нынешнем сезоне Марио Гетце принял участие в 11 матчах Бундеслиги и отметился одним забитым голом и одной голевой передачей. Аналогичных показателей немецкий футболист добился в четырех играх на групповом этапе Лиги чемпионов.