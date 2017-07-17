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    Петреску подал иск на «Кубань» в Спортивный арбитражный суд

    Бывший главный тренер краснодарской «Кубани» Дан Петрску подал на южан жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне из-за большого долга по зарплате. Об этом рассказал агент специалиста Николай Пырнэу.

    – Мы подали жалобу в CAS на «Кубань». Но когда будет рассмотрено дело – пока не знаем. Мы подали со ссылкой на тот факт, что РФС открыла доступ к регистрации новых футболистов ФК «Кубань». И дальше уже будем исходить из того, что они нам скажут.

    – С руководством «Кубани», как понимаю, у вас нет диалога?

    – Мне звонят и говорят, что разговаривали с гендиректором, и тот заявляет, что часть догов погашена. На самом деле ничего не платится. Ну о чем с ним общаться? Я могу позвонить ему, он скажет мне: «Завтра». Они год мне это уже говорят.

    Ситуация простая. Перед Петреску долг, перед его четырьмя ассистентами долг, перед большим рядом игроков долги. Что-то еще нужно мне говорить? У некоторых из них год назад контракт закончился! У Петреску скоро будет ровно год, как он расторг соглашение с клубом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2017 21:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 19 июля 2017, 22:50

      Да он ещё Кубани должен..., Загубил своим бестолковым руководством...

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 18 июля 2017, 03:21

      то Луческу то Петреску кто следующий

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 18 июля 2017, 02:15

      В Европе суд признает что Кубань принадлежит Петреску.

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 18 июля 2017, 01:34

      Что заработал, то и получил

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 17 июля 2017, 22:56

      Вот молдаван гандурас..

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Бугимен 18 июля 2017, 01:03

      он Румын))

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