Петреску подал иск на «Кубань» в Спортивный арбитражный суд

Бывший главный тренер краснодарской «Кубани» Дан Петрску подал на южан жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне из-за большого долга по зарплате. Об этом рассказал агент специалиста Николай Пырнэу.

– Мы подали жалобу в CAS на «Кубань». Но когда будет рассмотрено дело – пока не знаем. Мы подали со ссылкой на тот факт, что РФС открыла доступ к регистрации новых футболистов ФК «Кубань». И дальше уже будем исходить из того, что они нам скажут.

– С руководством «Кубани», как понимаю, у вас нет диалога?

– Мне звонят и говорят, что разговаривали с гендиректором, и тот заявляет, что часть догов погашена. На самом деле ничего не платится. Ну о чем с ним общаться? Я могу позвонить ему, он скажет мне: «Завтра». Они год мне это уже говорят.

Ситуация простая. Перед Петреску долг, перед его четырьмя ассистентами долг, перед большим рядом игроков долги. Что-то еще нужно мне говорить? У некоторых из них год назад контракт закончился! У Петреску скоро будет ровно год, как он расторг соглашение с клубом.