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Завтра Рыбус подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом»

17 июля 2017, 13:06
6

Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбус в ближайшие сутки станет игроком «Локомотива». Сообщается, что 18 июля 27-летний футболист пройдет медицинское обследование в стане железнодорожников и заключит с красно-зелеными трехлетнее соглашение.

Напомним, поляк известен российским болельщикам по выступлениям за «Ахмат» (ранее – «Терек»), цвета которого он защищал с 2012 по 2016 год.

Ранее появилась информация, что в услугах Рыбуса заинтересован ЦСКА.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 28 матчах, записав на свой счет две голевые передачи.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив Лион Рыбус Мацей
Комментарии (6)
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Tsigan
1500286083
Хорошее приобретение.
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Черкизовский Кот
1500289307
Хоть кого-то взяли под основу. Медведев и тем более Корян вряд ли будут играть в старте.
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Ser_Aleks
1500292970
Ну хоть в этот трансфер берем норм играков
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KalterJax
1500297290
Ну впринципе игрок нормальный, я помню ещё по играм Локо с Тереком, как он нам проблемы постоянно доставлял! ну немного настораживает его слабая статистика, поэтому посмотрим, что из этого выйдет!
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hevbn 28
1500297647
Хорошее усиление для Локо перед ЛЕ.
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