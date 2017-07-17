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    Завтра Рыбус подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом»

    Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбус в ближайшие сутки станет игроком «Локомотива». Сообщается, что 18 июля 27-летний футболист пройдет медицинское обследование в стане железнодорожников и заключит с красно-зелеными трехлетнее соглашение.

    Напомним, поляк известен российским болельщикам по выступлениям за «Ахмат» (ранее – «Терек»), цвета которого он защищал с 2012 по 2016 год.

    Ранее появилась информация, что в услугах Рыбуса заинтересован ЦСКА.

    В минувшем сезоне хавбек принял участие в 28 матчах, записав на свой счет две голевые передачи.

    Источник: Twitter

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    17.07.2017 13:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 17 июля 2017, 16:20

      Хорошее усиление для Локо перед ЛЕ.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 17 июля 2017, 16:14

      Ну впринципе игрок нормальный, я помню ещё по играм Локо с Тереком, как он нам проблемы постоянно доставлял! ну немного настораживает его слабая статистика, поэтому посмотрим, что из этого выйдет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > KalterJax 17 июля 2017, 22:57

      для игркоа который закрывал всю бровку, от защитника до флангового напа - у него отличная статистика...

      1
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      Рейтинг: +21

      Ser_Aleks 17 июля 2017, 15:02

      Ну хоть в этот трансфер берем норм играков

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 17 июля 2017, 14:01

      Хоть кого-то взяли под основу. Медведев и тем более Корян вряд ли будут играть в старте.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 17 июля 2017, 13:08

      Хорошее приобретение.

      3
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