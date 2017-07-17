Завтра Рыбус подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом»

Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбус в ближайшие сутки станет игроком «Локомотива». Сообщается, что 18 июля 27-летний футболист пройдет медицинское обследование в стане железнодорожников и заключит с красно-зелеными трехлетнее соглашение.

Напомним, поляк известен российским болельщикам по выступлениям за «Ахмат» (ранее – «Терек»), цвета которого он защищал с 2012 по 2016 год.

Ранее появилась информация, что в услугах Рыбуса заинтересован ЦСКА.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 28 матчах, записав на свой счет две голевые передачи.