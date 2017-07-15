Бадель хотел получать в «Спартаке» 3,2 миллиона, клуб не устроили требования

30 июня «Бомбардир» писал о том, что «Спартак» начал переговоры по покупке полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя. Трансфер рассматривался в контексте замены Роману Зобнину, восстанавливающемуся после разрыва крестообразных связок колена. Позже агент 28-летнего хорвата назвал информацию о возможно переходе слухами.

Как утверждает журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян, стороны рассматривали вариант сотрудничества, но не договорились по заработной плате. Согласно источнику, Бадель запросил у красно-белых годовой оклад размером 3,2 миллионов евро. Чемпион России отказался, посчитав требования завышенными.

В минувшем сезоне хавбек забил два гола и отдал три результативные передачи в 41 матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.