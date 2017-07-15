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    Бадель хотел получать в «Спартаке» 3,2 миллиона, клуб не устроили требования

    30 июня «Бомбардир» писал о том, что «Спартак» начал переговоры по покупке полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя. Трансфер рассматривался в контексте замены Роману Зобнину, восстанавливающемуся после разрыва крестообразных связок колена. Позже агент 28-летнего хорвата назвал информацию о возможно переходе слухами.

    Как утверждает журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян, стороны рассматривали вариант сотрудничества, но не договорились по заработной плате. Согласно источнику, Бадель запросил у красно-белых годовой оклад размером 3,2 миллионов евро. Чемпион России отказался, посчитав требования завышенными.

    В минувшем сезоне хавбек забил два гола и отдал три результативные передачи в 41 матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.07.2017 23:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 16 июля 2017, 21:50

      2 гола 3 паса???это отсюда он придумал зар плату 3.2 млн?
      Нафиг он такой нужен в России

      0
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 16 июля 2017, 09:19

      Заиграет или нет, это ещё вопрос. А запросы сразу королевские. На фиг.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 16 июля 2017, 07:50

      Такой Бадель нам не нужен.

      6
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 16 июля 2017, 07:45

      Это тебе не Китай, братишка.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 июля 2017, 07:37

      Не договорились и ладно, бывает, ищите другого. Много Баделей по Европе бегает.

      8
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 16 июля 2017, 00:40

      не договорились
      и ладно
      .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 июля 2017, 00:14

      Пусть сосет в Италии . Охреневшие там все.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 15 июля 2017, 23:59

      Мани много, а так..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июля 2017, 23:57

      Разумно развернули хорвата.... В Россию приглашали, а не куда-нибудь.... Пусть потренируется ещё...

      6
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      Рейтинг: +178

      spamo77 15 июля 2017, 23:51

      с такими запросами в топку

      4
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