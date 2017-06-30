«Спартак» вступил в переговоры по Баделю

Полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель попал в сферу интересов «Спартака». Как сообщает известный футбольный комментатор Нобель Арустамян, красно-белые уже вступили в переговоры по приобретению 28-летнего футболиста.

По словам Арустамяна, московский клуб рассматривает кандидатуру хорвата в качестве замены Роману Зобнину, который выбыл на полгода из-за травмы.

Напомним, ранее появилась информация, что в услугах Баделя также заинтересованы «Зенит», «Милан» и «Интер».

В минувшем сезоне чемпионата Италии полузащитник провел 33 матча, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.