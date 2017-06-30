Агент: «Переход Баделя в «Спартак»? Пока это только слухи»

Футбольный агент Деян Йоксимович, представляющий интересы полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя, прокомментировал информацию о том, что на его клиента претендует «Спартак».

Ранее телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что красно-белые уже вступили в переговоры по приобретению хорвата.

«Пишут и про «Спартак», и про «Зенит». У Баделя каждый день новая команда, если верить всем новостям. Так что информация про предложение «Спартака» — пока только слухи», — сказал Йоксимович.