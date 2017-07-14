Шалимов: «Команда, которую тренирует Бердыев, всегда будет фаворитом»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов выразил мнение, что «Рубин», возглавляемый Курбаном Бердыевым, будет одним из фаворитов РФПЛ сезона-2017/18.

По итогам прошлого сезона казанский клуб занял девятое место в турнирной таблице РФПЛ.

– Почему в числе фаворитов на следующий сезон в премьер-лиге нет «Краснодара»?

– Команда, которую тренирует Курбан Бердыев, всегда будет фаворитом. Ну и тройка победителей прошлого сезона. Мы усилились, посмотрим, как будем играть. То, что мы не является фаворитами перед стартом, нас особо не тревожит и не тревожило.