Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шалимов: «Команда, которую тренирует Бердыев, всегда будет фаворитом»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов выразил мнение, что «Рубин», возглавляемый Курбаном Бердыевым, будет одним из фаворитов РФПЛ сезона-2017/18.

    По итогам прошлого сезона казанский клуб занял девятое место в турнирной таблице РФПЛ.

    – Почему в числе фаворитов на следующий сезон в премьер-лиге нет «Краснодара»?

    – Команда, которую тренирует Курбан Бердыев, всегда будет фаворитом. Ну и тройка победителей прошлого сезона. Мы усилились, посмотрим, как будем играть. То, что мы не является фаворитами перед стартом, нас особо не тревожит и не тревожило.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2017 18:50
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 14 июля 2017, 21:49

      Не подкачай Шалимов,ждем от Вас победы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 14 июля 2017, 21:11

      Физрук он и в Африке физрук

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 14 июля 2017, 18:59

      Вот и подтянули бы его на сборную...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 14 июля 2017, 18:56

      Всё верно сказал: – Команда, которую тренирует Курбан Бердыев, всегда будет фаворитом.
      Остаётся продолжить: – Команда, которую тренирует Игорь Шалимов, никогда не будет фаворитом.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11