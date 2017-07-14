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    Бабаев: «Российские клубы не очень удачно играют с греками и киприотами. Одноименный АЕК с Кипра потрепал нервы болельщикам»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Напомним, что армейцы на этой стадии турнира сыграют с греческим АЕКом.

    «В Лиге чемпионов к любому сопернику нужно относиться максимально серьезно. Мы хорошо помним, как тяжело проходили отборочные раунды с чешской «Спартой», затем со «Спортингом». Это говорит о том, что не стоит ориентироваться на не очень статусное название клуба. К тому же АЕК возглавляет очень именитый специалист – Мануэль Хименес, что только подтверждает серьезность соперника… Хименес в свое время возглавлял «Севилью», и весьма успешно.

    Каждый соперник мечтает добиться результата. Нам предстоит непростая игра. Традиционно с греками и киприотами наши клубы играют не очень удачно, особенно в последнее время. Одноименный АЕК с Кипра потрепал нервы болельщикам. Так что надо готовиться к серьезному противостоянию. Надеюсь, что футболисты осознают важность этого матча. Цель – выйти в раунд плей-офф и поэтапно решать задачи», — сказал Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2017 14:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -45

      stream15 14 июля 2017, 16:23

      По спартаку не надо всех мерить.

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 14 июля 2017, 16:11

      Да, это верно, костоправы вправят любому клубу если он пытается показать балет, их только тактически можно переиграть, там пол команды грузчики в порту которые торгуют с лотков в свободное время , пол команды санитары или вышибалы в баре. Есть простой способ их переигрывать , ни в коем случае не лезть первым номером, играть вторым номером, не давать мяч, изматывать прессингом это жлобьё

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      Рейтинг: +4024

      raritet 14 июля 2017, 15:45

      Потому что греческие киприоты выходят и бьются на поле как будто это самый важный матч их жизни, а наши стараются поберечь коленки и силы для следующей игры, а следующей может и не быть....

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