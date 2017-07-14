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  • Бабаев: «Российские клубы не очень удачно играют с греками и киприотами. Одноименный АЕК с Кипра потрепал нервы болельщикам»

Бабаев: «Российские клубы не очень удачно играют с греками и киприотами. Одноименный АЕК с Кипра потрепал нервы болельщикам»

14 июля 2017, 14:51
3

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Напомним, что армейцы на этой стадии турнира сыграют с греческим АЕКом.

«В Лиге чемпионов к любому сопернику нужно относиться максимально серьезно. Мы хорошо помним, как тяжело проходили отборочные раунды с чешской «Спартой», затем со «Спортингом». Это говорит о том, что не стоит ориентироваться на не очень статусное название клуба. К тому же АЕК возглавляет очень именитый специалист – Мануэль Хименес, что только подтверждает серьезность соперника… Хименес в свое время возглавлял «Севилью», и весьма успешно.

Каждый соперник мечтает добиться результата. Нам предстоит непростая игра. Традиционно с греками и киприотами наши клубы играют не очень удачно, особенно в последнее время. Одноименный АЕК с Кипра потрепал нервы болельщикам. Так что надо готовиться к серьезному противостоянию. Надеюсь, что футболисты осознают важность этого матча. Цель – выйти в раунд плей-офф и поэтапно решать задачи», — сказал Бабаев.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА АЕК Бабаев Роман
Комментарии (3)
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raritet
1500036342
Потому что греческие киприоты выходят и бьются на поле как будто это самый важный матч их жизни, а наши стараются поберечь коленки и силы для следующей игры, а следующей может и не быть....
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Zubo
1500037913
Да, это верно, костоправы вправят любому клубу если он пытается показать балет, их только тактически можно переиграть, там пол команды грузчики в порту которые торгуют с лотков в свободное время , пол команды санитары или вышибалы в баре. Есть простой способ их переигрывать , ни в коем случае не лезть первым номером, играть вторым номером, не давать мяч, изматывать прессингом это жлобьё
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stream15
1500038627
По спартаку не надо всех мерить.
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