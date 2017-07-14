Бабаев: «Российские клубы не очень удачно играют с греками и киприотами. Одноименный АЕК с Кипра потрепал нервы болельщикам»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Напомним, что армейцы на этой стадии турнира сыграют с греческим АЕКом.

«В Лиге чемпионов к любому сопернику нужно относиться максимально серьезно. Мы хорошо помним, как тяжело проходили отборочные раунды с чешской «Спартой», затем со «Спортингом». Это говорит о том, что не стоит ориентироваться на не очень статусное название клуба. К тому же АЕК возглавляет очень именитый специалист – Мануэль Хименес, что только подтверждает серьезность соперника… Хименес в свое время возглавлял «Севилью», и весьма успешно.

Каждый соперник мечтает добиться результата. Нам предстоит непростая игра. Традиционно с греками и киприотами наши клубы играют не очень удачно, особенно в последнее время. Одноименный АЕК с Кипра потрепал нервы болельщикам. Так что надо готовиться к серьезному противостоянию. Надеюсь, что футболисты осознают важность этого матча. Цель – выйти в раунд плей-офф и поэтапно решать задачи», — сказал Бабаев.