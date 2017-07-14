Зинченко: «Первое время было трудно, приходил домой со слезами на глазах»

Бывший футболист «Уфы» Александр Зинченко, который принадлежит «Манчестер Сити», а выступает на правах аренды в ПСВ, вспомнил свои первые шаги в футболе.

«Помню первую тренировку: второй класс, мне семь лет, на футбол привела мама. Я тогда был ниже собаки, был самым низким в команде. Ребята намного старше меня: 90-го года рождения, 91-го, 92-го. Первое время было трудно, приходил домой со слезами на глазах, потому что со мной никто не играл в пас, считали малышом. Мол, дойдет и до тебя очередь. Привык всегда быть на мяче – а тут никто не отдает.

Постепенно адаптировался, начал завоевывать уважение, авторитет. Запомнился турнир в Коростышеве, там я впервые сыграл центрального полузащитника. Настолько понравилась позиция, что решил перейти на нее. До этого всегда был центральным нападающим.

В 11 лет пришел на тренировку, Сергей Владимирович Борецкий говорит мне: «Саш, у тебя есть два варианта: поехать на просмотр в киевское «Динамо» и, если там не получится, попробоваться в академии города Ильичевска, команда которой будет играть в Высшей лиге своего возраста». Отец с дядей поехали в Киев, там им сказали, что иногородних детей, не живущих в столице, просматривают с 14 лет. Вариант отпал. Спасибо родителям, рискнувшим в непростой финансовой ситуации отвезти меня в академию.

Помню тот день: 11 часов ехал на автобусе в Одессу, затем – в Ильичевск. Когда приехал, сказали, что мне сильно повезло – в тот день они играли две товарищеские игры: с «Кременчугом» и «Металлистом». Туда набирали только ребят 95-го года рождения, и я был самым младшим. После стольких часов в автобусе отыграл удачно: парочку забил, хорошо распасовывал, получал удовольствие от игры – и меня оставили. Там я рос и тренировался с ребятами старше меня.

Это был первый большой вызов в жизни. Жил далеко от дома. После отъезда родителей первое время даже плакал в подушку, как и любой ребенок. Потом начал понимать, ради чего я это делаю, и стало легче.

Всегда чувствовал поддержку от мамы. Если бы не она, ничего бы не было. Еще хочу отметить тренера, который работал со мной в академии. Сейчас это мой отчим, он и по сей день работает со мной индивидуально. Ежедневные зарядки в шесть утра, за которые хотелось его убить, дали свои плоды. Рад, что не пропустил ни одного занятия», – рассказал Зинченко.

В прошедшем сезоне 20-летний украинец провел в Лиге чемпионов в составе ПСВ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.