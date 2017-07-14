Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зинченко: «Первое время было трудно, приходил домой со слезами на глазах»

Зинченко: «Первое время было трудно, приходил домой со слезами на глазах»

14 июля 2017, 07:54
4

Бывший футболист «Уфы» Александр Зинченко, который принадлежит «Манчестер Сити», а выступает на правах аренды в ПСВ, вспомнил свои первые шаги в футболе.

«Помню первую тренировку: второй класс, мне семь лет, на футбол привела мама. Я тогда был ниже собаки, был самым низким в команде. Ребята намного старше меня: 90-го года рождения, 91-го, 92-го. Первое время было трудно, приходил домой со слезами на глазах, потому что со мной никто не играл в пас, считали малышом. Мол, дойдет и до тебя очередь. Привык всегда быть на мяче – а тут никто не отдает.

Постепенно адаптировался, начал завоевывать уважение, авторитет. Запомнился турнир в Коростышеве, там я впервые сыграл центрального полузащитника. Настолько понравилась позиция, что решил перейти на нее. До этого всегда был центральным нападающим.

В 11 лет пришел на тренировку, Сергей Владимирович Борецкий говорит мне: «Саш, у тебя есть два варианта: поехать на просмотр в киевское «Динамо» и, если там не получится, попробоваться в академии города Ильичевска, команда которой будет играть в Высшей лиге своего возраста». Отец с дядей поехали в Киев, там им сказали, что иногородних детей, не живущих в столице, просматривают с 14 лет. Вариант отпал. Спасибо родителям, рискнувшим в непростой финансовой ситуации отвезти меня в академию.

Помню тот день: 11 часов ехал на автобусе в Одессу, затем – в Ильичевск. Когда приехал, сказали, что мне сильно повезло – в тот день они играли две товарищеские игры: с «Кременчугом» и «Металлистом». Туда набирали только ребят 95-го года рождения, и я был самым младшим. После стольких часов в автобусе отыграл удачно: парочку забил, хорошо распасовывал, получал удовольствие от игры – и меня оставили. Там я рос и тренировался с ребятами старше меня.

Это был первый большой вызов в жизни. Жил далеко от дома. После отъезда родителей первое время даже плакал в подушку, как и любой ребенок. Потом начал понимать, ради чего я это делаю, и стало легче.

Всегда чувствовал поддержку от мамы. Если бы не она, ничего бы не было. Еще хочу отметить тренера, который работал со мной в академии. Сейчас это мой отчим, он и по сей день работает со мной индивидуально. Ежедневные зарядки в шесть утра, за которые хотелось его убить, дали свои плоды. Рад, что не пропустил ни одного занятия», – рассказал Зинченко.

В прошедшем сезоне 20-летний украинец провел в Лиге чемпионов в составе ПСВ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: Чемпионат.ком
Голландия. Эредивизие Уфа Манчестер Сити ПСВ Зинченко Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Randy Ram
1500009719
"Я тогда был ниже собаки" - смешно))))
Ответить
Garrincha58
1500010571
а зачем это нам про хохластого
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1500029224
"Еще хочу отметить тренера, который работал со мной в академии. Сейчас это мой отчим". А отец куда делся? Вот это поворот!
Ответить
Главные новости
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
ВидеоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
1
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
8
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
19
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
54
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
17
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
17
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
34
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Все новости
Все новости
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
Вчера, 08:43
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
ПСВ проиграл на своем стадионе со счетом 0:4 в матче за Суперкубок Нидерландов
3 августа
«Аякс» назвал «ПСЖ» цену на Годтса
1 августа
1
«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»
1 августа
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоСудья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
Фото«Аякс» купил бразильца, которым интересовались «Зенит», «Спартак» и ЦСКА
18 июля
Тен Хаг ответил на предложение возглавить сборную Нидерландов
11 июля
1
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Сборная Нидерландов рассматривает двух экс-тренеров АПЛ на замену Куману
2 июля
Фото«Бавария» за 55 миллионов купила полузащитника сборной Марокко
1 июля
1
Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата
29 июня
9
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
ЧМ-2026. Нидерланды с экс-спартаковцем разгромили Швецию Поттера (5:1), у Гакпо и Бробби по дублю
20 июня
9
Экс-игрок сборной России может перейти из Первой лиги в чемпионат Нидерландов
19 июня
Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы
16 июня
4
Фото78-летний Адвокат прокомментировал свои слезы на матче ЧМ-2026 против Германии
15 июня
1
Ван Дейк высказался о скандальных паузах посреди таймов на ЧМ-2026
15 июня
1
ЧМ-2026. Япония на старте ушла от поражения от Нидерландов (2:2)
15 июня
7
Семшов высказался об унижении Адвоката на ЧМ-2026
14 июня
1
Хиддинк отреагировал на обвинения России в допинге на Евро-2008
14 июня
5
Адвокат в матче с Германией установит рекорд чемпионата мира
14 июня
6
Ван Перси впервые уволили в тренерской карьере
7 июня
Тренер России на Евро-2008 отреагировал на обвинения команды в допинге
6 июня
2
Аршавин ответил на обвинения ван дер Варта о допинге на Евро-2008
5 июня
6
ПСВ может продать игрока в «Баварию» за рекордные 50 миллионов
4 июня
ВидеоСборную Кюрасао Адвоката проводили на ЧМ-2026 молитвенным пением
3 июня
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+