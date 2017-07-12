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    Луческу: «Подписал контракт с «Зенитом» и узнал, что Халк хочет уйти. Затем – Гарай, Ломбертс, Кришито, Витсель. Я испытывал шок!»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал понять, что в петербургском клубе он столкнулся с трудностями. По словам румынского специалиста, многие иностранные футболисты захотели покинуть команду после того, как он возглавил сине-бело-голубых.

    – Я подписал контракт и узнал, что несколько футболистов хотят уйти. Первый – Халк!

    – Удержать невозможно?

    – Разговаривал с ним три раза! Убеждал: «Ты мне нужен…» Халк отказывался наотрез. Смотрел на меня: «Мистер, у меня есть семья и предложение об огромном контракте в Китае. Умоляю вас, отпустите!» Разве я мог поступить иначе?

    – Не могли?

    – Не мог. Потом ко мне стал каждый день ходить Гарай. Каждый день!

    – С теми же речами?

    – «Please, Мистер, я не могу здесь, моя жена тоже не может, отпустите…» Следом – Ломбертс. Потом Кришито, Витсель. Я испытывал шок! Несколько человек мечтают уйти. Думаете, мне легко было все это узнавать?

    Напомним, что Луческу возглавлял «Зенит» на протяжении сезона-2016/17. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате России и вылетела в 1/16 финала Лиги Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2017 14:53
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 13 июля 2017, 05:38

      Шок ты испытал, когда увидел сумму в контракте. Так и не отошёл.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 июля 2017, 20:34

      какой смысл сейчас об этом говорить.. ну тогда бы и говорил..
      даже если это правда, и он не знал об их массовом уходе ( хотя бы предполагаемом), то тут конечно любому тренеру не позавидуешь..
      но сейчас уже поздно. все , что он говорит сейчас выглядит как отмазки..

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2017, 19:00

      Вот ведь врёт опять Ломбертс никуда не хотел уходить, а этот сам его на лавку усадил. Он много раз говорил, что хочет закончить карьеру в Зените.

      1
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      Рейтинг: +4024

      raritet 12 июля 2017, 18:13

      почему все так негативно отзываются о Луческу. Нормальный тренер.Все что произошло с командой , произошло с любым другим тренером в подобной ситуации. Все сыграло свою негативную роль, в том числе и недоделанный стадион.

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 12 июля 2017, 18:10

      Он пришел уже зная, что Халк уходит, а Гарай уже ушел. Зачем он врет?

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 12 июля 2017, 18:03

      Угомонись!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 июля 2017, 17:23

      Игроков таких потерял, поле плохое. Вот в чем причина упущенного чемпионства. И пофиг, что оставшиеся игроки все равно уровнем выше, чем в других командах. Все дальше плакать продолжает...

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 июля 2017, 16:57

      Чего вы не можете с цыганом проститься,
      Бабки получил? И... как говорится.

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 12 июля 2017, 16:55

      Мог потребовать у руководства то что сейчас Манчини требует. Какие проблемы ?

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 12 июля 2017, 16:50

      Ушел бош....ушли и лидеры...наххххх им это нытье маразматичного цыгана слушать было

      -1
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