Луческу: «Подписал контракт с «Зенитом» и узнал, что Халк хочет уйти. Затем – Гарай, Ломбертс, Кришито, Витсель. Я испытывал шок!»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал понять, что в петербургском клубе он столкнулся с трудностями. По словам румынского специалиста, многие иностранные футболисты захотели покинуть команду после того, как он возглавил сине-бело-голубых.

– Я подписал контракт и узнал, что несколько футболистов хотят уйти. Первый – Халк!

– Удержать невозможно?

– Разговаривал с ним три раза! Убеждал: «Ты мне нужен…» Халк отказывался наотрез. Смотрел на меня: «Мистер, у меня есть семья и предложение об огромном контракте в Китае. Умоляю вас, отпустите!» Разве я мог поступить иначе?

– Не могли?

– Не мог. Потом ко мне стал каждый день ходить Гарай. Каждый день!

– С теми же речами?

– «Please, Мистер, я не могу здесь, моя жена тоже не может, отпустите…» Следом – Ломбертс. Потом Кришито, Витсель. Я испытывал шок! Несколько человек мечтают уйти. Думаете, мне легко было все это узнавать?

Напомним, что Луческу возглавлял «Зенит» на протяжении сезона-2016/17. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате России и вылетела в 1/16 финала Лиги Европы.