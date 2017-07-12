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  • Луческу: «Подписал контракт с «Зенитом» и узнал, что Халк хочет уйти. Затем – Гарай, Ломбертс, Кришито, Витсель. Я испытывал шок!»

Луческу: «Подписал контракт с «Зенитом» и узнал, что Халк хочет уйти. Затем – Гарай, Ломбертс, Кришито, Витсель. Я испытывал шок!»

12 июля 2017, 14:53
28

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал понять, что в петербургском клубе он столкнулся с трудностями. По словам румынского специалиста, многие иностранные футболисты захотели покинуть команду после того, как он возглавил сине-бело-голубых.

– Я подписал контракт и узнал, что несколько футболистов хотят уйти. Первый – Халк!

– Удержать невозможно?

– Разговаривал с ним три раза! Убеждал: «Ты мне нужен…» Халк отказывался наотрез. Смотрел на меня: «Мистер, у меня есть семья и предложение об огромном контракте в Китае. Умоляю вас, отпустите!» Разве я мог поступить иначе?

– Не могли?

– Не мог. Потом ко мне стал каждый день ходить Гарай. Каждый день!

– С теми же речами?

– «Please, Мистер, я не могу здесь, моя жена тоже не может, отпустите…» Следом – Ломбертс. Потом Кришито, Витсель. Я испытывал шок! Несколько человек мечтают уйти. Думаете, мне легко было все это узнавать?

Напомним, что Луческу возглавлял «Зенит» на протяжении сезона-2016/17. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате России и вылетела в 1/16 финала Лиги Европы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Гарай Эсекьель Халк Луческу Мирча
Комментарии (28)
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vladimir-7
1499860901
Понять Луческу можно, ведь лидеры команды ушли и некоторые команды этим воспользовались.
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Obojaemiy
1499861287
Так никто с тобой нытик не захотел работать...вот и уходить начали!
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insider_retro
1499861319
В чём молодец, так в том, что раньше не выносил эти проблемы из командной избы.... Опять же, если всё так и было.... Что касается трудностей, то их надо было преодолевать... Через тернии - к звёздам!!..
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Большой Медведь
1499862013
При всем уважении, какой смысл сейчас продолжать ныть...
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turist82
1499862819
Кто нибудь остановите его...
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Тоторо
1499863752
Непоследовательный румын, однако... Сначала говорит что это благодаря ему заработали 100 миллионов на трансферах... А теперь плачет, что они отказались с ним работать.... Вы вообще вдумайтесь, к нему приходят игроки и просят "Мистер, отпусти, пожалуйста!")))) Разве такое может говорить адекватный человек? Старость всё-таки уже не радость...(
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pato08
1499865116
_____ Это они испытали шок, когда узнали, что лучески будет гл.тренером ______
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Klodus
1499865389
А я навсегда запомню сентябрь, когда Зенит стал самой результативной командой Европы под руководством Луческу. Мечтаю, чтобы хоть один тренер показал подобное в будущем.
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EcioAuditore
1499866634
Опять этот нытик
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bset
1499869435
Игроков таких потерял, поле плохое. Вот в чем причина упущенного чемпионства. И пофиг, что оставшиеся игроки все равно уровнем выше, чем в других командах. Все дальше плакать продолжает...
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