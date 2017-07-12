«Зенит» отказался продавать Нету в «Валенсию» за 5 миллионов

«Зенит» отклонил предложение «Валенсии» по трансферу защитника Луиша Нету. Напомним, ранее сообщалось, что испанский клуб предложил за 29-летнего футболиста 5 миллионов евро.

По информации источника, петербуржцы не намерены продавать игрока сборной Португалии, так как тот входит в планы главного тренера команды Роберто Манчини.

Также отмечается, что сине-бело-голубые в ближайшее время хотят предложить Нету новый контракт. Нынешнее соглашение защитника с «Зенитом» истекает летом 2019 года.