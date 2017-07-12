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  • «Зенит» отказался продавать Нету в «Валенсию» за 5 миллионов

«Зенит» отказался продавать Нету в «Валенсию» за 5 миллионов

12 июля 2017, 01:28
17

«Зенит» отклонил предложение «Валенсии» по трансферу защитника Луиша Нету. Напомним, ранее сообщалось, что испанский клуб предложил за 29-летнего футболиста 5 миллионов евро.

По информации источника, петербуржцы не намерены продавать игрока сборной Португалии, так как тот входит в планы главного тренера команды Роберто Манчини.

Также отмечается, что сине-бело-голубые в ближайшее время хотят предложить Нету новый контракт. Нынешнее соглашение защитника с «Зенитом» истекает летом 2019 года.

Источник: O Jogo
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Валенсия Нету Луиш
Комментарии (17)
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Томь вперёд
1499822511
Вполне адекватная цена за него!
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amol4anoff
1499830821
Он примерно столько и стоит, может немного дороже. Но если его продать, то в обороне туго придётся Зениту.
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яйва-яйва
1499834044
Зря!
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Обер-КанцлерЪ
1499834767
Был уже один тренер, который тоже верил в какошку и Дзюбу, и на Нету регулярно рассчитывал... Вот только первые двое в чужие ворота не попадали, а третий из них вобще мяч выбил однажды. Как бы не повторилась история Луческу у мистера Манчини.
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Супермачо
1499837049
Ахахах, у соперников "Зенита" шансы повышаются. )
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КЭТиК
1499838495
Конечно это несерьезная сумма.
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la verdad
1499838906
Это был шанс избавиться от этой деревяшки...
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Garrincha58
1499840691
ну правильно защитников то не купили и не могут купить, так вот хоть на безрыбье и рак рыба,а с Нету и побед нэту
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firs04
1499843271
А зря, очень много косячит
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paracetamol
1499851585
Чемпиона Европы и бронзового призера КК за 5 лямов не продают. Разве что за 25!
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