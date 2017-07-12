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    «Зенит» отказался продавать Нету в «Валенсию» за 5 миллионов

    «Зенит» отклонил предложение «Валенсии» по трансферу защитника Луиша Нету. Напомним, ранее сообщалось, что испанский клуб предложил за 29-летнего футболиста 5 миллионов евро.

    По информации источника, петербуржцы не намерены продавать игрока сборной Португалии, так как тот входит в планы главного тренера команды Роберто Манчини.

    Также отмечается, что сине-бело-голубые в ближайшее время хотят предложить Нету новый контракт. Нынешнее соглашение защитника с «Зенитом» истекает летом 2019 года.

    Источник: O Jogo

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    12.07.2017 01:28
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +32

      Буефар 12 июля 2017, 16:43

      В Питере ЦЗ раз, два и Нету. Так что всё правильно.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 июля 2017, 14:53

      Не покрыл себя ореолом незаменимости.... Неплохой вариант был своевременно распрощаться с сохранением лица для всех...

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 июля 2017, 12:26

      Чемпиона Европы и бронзового призера КК за 5 лямов не продают. Разве что за 25!

      2
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      Рейтинг: +496

      firs04 12 июля 2017, 10:07

      А зря, очень много косячит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июля 2017, 09:24

      ну правильно защитников то не купили и не могут купить, так вот хоть на безрыбье и рак рыба,а с Нету и побед нэту

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 июля 2017, 08:55

      Это был шанс избавиться от этой деревяшки...

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 12 июля 2017, 08:48

      Конечно это несерьезная сумма.

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 12 июля 2017, 08:24

      Ахахах, у соперников "Зенита" шансы повышаются. )

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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 12 июля 2017, 08:03

      да его бесплатно надо отдавать . В свои ворота забивает, а из чужих выпинывает. Зачем его держать ?

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 июля 2017, 07:46

      Был уже один тренер, который тоже верил в какошку и Дзюбу, и на Нету регулярно рассчитывал... Вот только первые двое в чужие ворота не попадали, а третий из них вобще мяч выбил однажды. Как бы не повторилась история Луческу у мистера Манчини.

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