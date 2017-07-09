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    Нету за 5 миллионов может перейти из «Зенита» в «Валенсию»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету во время летнего трансферного окна может стать игроком «Валенсии». По информации источника, испанский клуб готов заплатить за 29-летнего португальца 5 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересовано руководство «Галатасарая».

    За петербургский клуб Нету выступает с 2013 года. Действующий контракт футболиста с сине-бело-голубыми истекает летом 2019 года.

    В прошедшем сезоне португалец провел за «Зенит» в РФПЛ 25 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

    Источник: O Jogo

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    09.07.2017 13:00
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 9 июля 2017, 21:26

      Да кому он нужен? ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июля 2017, 18:34

      Источник врет ! 5 лямов за него не заплатит !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 9 июля 2017, 15:59

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Berdchanin 9 июля 2017, 15:41

      Смотрю такой матч Месика - Португалия . И тут бац кто же гол забил, я сразу понял , что это он .
      он постоянно то в свои забивает, то из чужых ворот выбивает . Какой то странный игрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      СПАРТ-ТАК 9 июля 2017, 15:05

      Отдавайте, продавайте быстрей..... Самый бесполезный защитник.... Как не было его в защите так и НЕТУ!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 июля 2017, 14:59

      Кто платит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июля 2017, 14:55

      кто то просто придумал эту утку не Нобель ли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 9 июля 2017, 14:27

      Да уж, продали Гарая в "Валенсию", так он и болтается вместе с ней в серёдке Ла Лиги, даже Эльяким Мангала в паре не помог в прошедшем сезоне, и Луиша это же ждёт. В данный момент у менеджмента "Валенсии" кризис, из которого они выходят медленными темпами, а для "Зенита" было бы неплохо сейчас провернуть этот трансфер! Как игроку я бы португальцу не желал такого перехода, но он может на него согласиться, так как рядом будут партнёры по сборной Жоао Конселу и Нани...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 9 июля 2017, 13:19

      Вообще с радостью надо отдавать хоть куда тем более за деньги!

      0
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      Рейтинг: +1282

      Джой 9 июля 2017, 13:12

      забыли добавить два слова. игрока и который

      0
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