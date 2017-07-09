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Нету за 5 миллионов может перейти из «Зенита» в «Валенсию»

9 июля 2017, 13:00
11

Защитник «Зенита» Луиш Нету во время летнего трансферного окна может стать игроком «Валенсии». По информации источника, испанский клуб готов заплатить за 29-летнего португальца 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересовано руководство «Галатасарая».

За петербургский клуб Нету выступает с 2013 года. Действующий контракт футболиста с сине-бело-голубыми истекает летом 2019 года.

В прошедшем сезоне португалец провел за «Зенит» в РФПЛ 25 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Источник: O Jogo
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Валенсия Зенит Нету Луиш
Комментарии (11)
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Джой
1499595138
забыли добавить два слова. игрока и который
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Tsigan
1499595565
Вообще с радостью надо отдавать хоть куда тем более за деньги!
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ARSteven89
1499599647
Да уж, продали Гарая в "Валенсию", так он и болтается вместе с ней в серёдке Ла Лиги, даже Эльяким Мангала в паре не помог в прошедшем сезоне, и Луиша это же ждёт. В данный момент у менеджмента "Валенсии" кризис, из которого они выходят медленными темпами, а для "Зенита" было бы неплохо сейчас провернуть этот трансфер! Как игроку я бы португальцу не желал такого перехода, но он может на него согласиться, так как рядом будут партнёры по сборной Жоао Конселу и Нани...
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Garrincha58
1499601333
кто то просто придумал эту утку не Нобель ли
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shinnik
1499601586
Кто платит?
Ответить
СПАРТ-ТАК
1499601944
Отдавайте, продавайте быстрей..... Самый бесполезный защитник.... Как не было его в защите так и НЕТУ!!!!!
Ответить
Berdchanin
1499604080
Смотрю такой матч Месика - Португалия . И тут бац кто же гол забил, я сразу понял , что это он . он постоянно то в свои забивает, то из чужых ворот выбивает . Какой то странный игрок
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Александр ЗА
1499605171
Да
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dok66
1499614483
Источник врет ! 5 лямов за него не заплатит !
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qwera 1969
1499624788
Да кому он нужен? ...
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