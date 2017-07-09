Нету за 5 миллионов может перейти из «Зенита» в «Валенсию»

Защитник «Зенита» Луиш Нету во время летнего трансферного окна может стать игроком «Валенсии». По информации источника, испанский клуб готов заплатить за 29-летнего португальца 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересовано руководство «Галатасарая».

За петербургский клуб Нету выступает с 2013 года. Действующий контракт футболиста с сине-бело-голубыми истекает летом 2019 года.

В прошедшем сезоне португалец провел за «Зенит» в РФПЛ 25 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.