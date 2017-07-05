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«Галатасарай» может приобрести у «Зенита» Нету

5 июля 2017, 22:28
15

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Луиш Нету находится в списке возможных приобретений турецкого «Галатасарая». Известно, что на позицию центрального защитника в стан сине-бело-голубых скоро придет как минимум один новичок, поэтому препятствовать расставанию с португальцем руководители из города на Неве не должны.

5 июля Нету вернулся в расположение «Зенита» после участия в Кубке конфедераций-2017 в составе сборной Португалии.

Защитник выступает за невский клуб с 2013 года, куда пришел из итальянской «Сиены». На данный момент Нету провел за россиян 101 матч и отметился одним голом.

Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Зенит Галатасарай Нету Луиш
Комментарии (15)
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Ванечка
1499282985
Съебал!
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vladik12
1499282999
Вот Нету только в сарае и играть.
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Alex ostrov
1499283124
Хорошие новости
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raritet
1499283426
как будто бог наконец то услышал наши мольбы и сжалился над всеми болельщиками Зенита. Я еще подумал, когда на Кубке Конфедераций он в своем стиле забил в свои ворота, что это оказывается его фирменный стиль. Только бы турки не передумали. Одна надежда, что они не смотрят всякие КК.
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Red narva
1499285512
А забирай в свой сарай!Не велика потеря для Зенита!
Ответить
forward33
1499292066
Сливать его как можно быстрей толку от него Нету...
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neveldomha
1499321262
Продавайте. Не будут брать, доплатите.
Ответить
Busta Rhumes
1499325649
Забирайте)
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dok66
1499325716
Освобождать зарплатную ведомость нужно , вот вперед !
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insider_retro
1499336864
Не звезда на футбольном небосклоне.... Не лучше других.... Мяч в свои ворота и другие могут подправить....
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