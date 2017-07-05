Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Галатасарай» может приобрести у «Зенита» Нету

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Луиш Нету находится в списке возможных приобретений турецкого «Галатасарая». Известно, что на позицию центрального защитника в стан сине-бело-голубых скоро придет как минимум один новичок, поэтому препятствовать расставанию с португальцем руководители из города на Неве не должны.

    5 июля Нету вернулся в расположение «Зенита» после участия в Кубке конфедераций-2017 в составе сборной Португалии.

    Защитник выступает за невский клуб с 2013 года, куда пришел из итальянской «Сиены». На данный момент Нету провел за россиян 101 матч и отметился одним голом.

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2017 22:28
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 июля 2017, 13:27

      Не звезда на футбольном небосклоне.... Не лучше других.... Мяч в свои ворота и другие могут подправить....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июля 2017, 10:21

      Освобождать зарплатную ведомость нужно , вот вперед !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 6 июля 2017, 10:20

      Забирайте)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 6 июля 2017, 09:07

      Продавайте. Не будут брать, доплатите.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 июля 2017, 07:07

      Началась массовая распродажа,смешно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 6 июля 2017, 01:01

      Сливать его как можно быстрей толку от него Нету...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 6 июля 2017, 00:24

      Может практику будет получать, а не полировать скамейку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares 5 июля 2017, 23:51

      Наконец-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 23:11

      А забирай в свой сарай!Не велика потеря для Зенита!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      forward33 > Red narva 6 июля 2017, 01:02

      Сарай -это дворец, поэтому не всё так плохо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 5 июля 2017, 22:37

      как будто бог наконец то услышал наши мольбы и сжалился над всеми болельщиками Зенита. Я еще подумал, когда на Кубке Конфедераций он в своем стиле забил в свои ворота, что это оказывается его фирменный стиль. Только бы турки не передумали. Одна надежда, что они не смотрят всякие КК.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11