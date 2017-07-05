«Галатасарай» может приобрести у «Зенита» Нету

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Луиш Нету находится в списке возможных приобретений турецкого «Галатасарая». Известно, что на позицию центрального защитника в стан сине-бело-голубых скоро придет как минимум один новичок, поэтому препятствовать расставанию с португальцем руководители из города на Неве не должны.

5 июля Нету вернулся в расположение «Зенита» после участия в Кубке конфедераций-2017 в составе сборной Португалии.

Защитник выступает за невский клуб с 2013 года, куда пришел из итальянской «Сиены». На данный момент Нету провел за россиян 101 матч и отметился одним голом.